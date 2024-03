Seanca në GJKKO për dosjen ‘Partizani’, Berisha dhe Malltezi kërkojnë heqjen e masës së sigurisë

Në Gjykatën e Posaçme mbahet sot seanca për ish-kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin Jamarbër Malltezi, të dy nën hetim për dosjen ‘Partizani’. Berisha dhe Malltezi kërkojnë heqjen e masës ‘arrest në shtëpi’, ndërsa seanca do të mbahet në orën 15:00.

Avokatët mbrojtës kanë kërkuar sërish përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, pasi sipas tyre ka bërë shkelje të rëndë duke u dhënë mediave vendimin për kërkesën e Berishës për të marrë pjesë në Kuvend, para se me të të njihej mbrojtja. Seanca e 8 marsit u shty me kërkesë të avokatëve që të njiheshin me informacionin e depozituar gjatë 2 muajve dhe ecurinë e hetimeve nga ana e SPAK.