SULMI NACIONAL: KORABI DHE DIBRA NUK MUND TË BËHEN SKENË E PROVOKIMEVE SULMI NACIONAL: KORABI DHE DIBRA NUK MUND TË BËHEN SKENË E PROVOKIMEVE Shqiptarët nuk kërkojnë konflikt, por askush nuk duhet ta marrë paqen tonë për dobësi Editorial – Nga Flamur Buçpapaj

SULMI NACIONAL: KORABI DHE DIBRA NUK MUND TË BËHEN SKENË E PROVOKIMEVE
SULMI NACIONAL: KORABI DHE DIBRA NUK MUND TË BËHEN SKENË E PROVOKIMEVE
Shqiptarët nuk kërkojnë konflikt, por askush nuk duhet ta marrë paqen tonë për dobësi
Flamur Buçpapaj
Ngjarja në Korab duhet të shërbejë si një paralajmërim serioz për të gjithë ata që mendojnë se simbolet kombëtare mund të përdoren për të provokuar shqiptarët. Heqja e simbolit shqiptar dhe vendosja e flamurit maqedonas në një zonë kaq të ndjeshme nuk është një veprim që duhet të kalojë pa reagim institucional.
Korabi është në kufirin Shqipëri–Maqedoni e Veriut dhe lidhet drejtpërdrejt me trevën e Dibrës. Vetë institucionet shqiptare e përshkruajnë Korabin si një nga majat më të rëndësishme të Shqipërisë dhe Dibërën si një trevë kufitare me Maqedoninë e Veriut.
Por Dibra nuk është thjesht një vijë në hartë. Dibra është histori, është kujtesë, është kulturë dhe është një nga trevat e rëndësishme shqiptare.
Pikërisht për këtë arsye, Sulmi Nacional nuk pranon që shqiptarët të trajtohen sikur nuk kanë kujtesë historike dhe sikur nuk e njohin vendin e tyre.
Ne e dimë historinë tonë. E dimë historinë e Dibrës. E dimë historinë e trevave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Dhe e dimë se ndryshimi i kufijve gjatë historisë ka lënë pas komunitete shqiptare në të dyja anët e kufirit.
Por sot jetojmë në një realitet shtetëror dhe ndërkombëtar ku kufijtë duhet të respektohen dhe çdo çështje duhet të trajtohet përmes ligjit dhe diplomacisë.
Kjo nuk do të thotë se shqiptarët duhet të harrojnë historinë.
Përkundrazi: historia duhet të kujtohet, por duhet të mbrohet me argumente, me dokumente, me diplomaci dhe me një shtet të fortë.
Sulmi Nacional e thotë qartë: ne nuk kërkojmë luftë me Maqedoninë e Veriut.
Ne nuk kërkojmë përplasje mes shqiptarëve dhe maqedonasve.
Por askush të mos e ngatërrojë paqen tonë me dobësi.
Askush të mos mendojë se shqiptarët do të heshtin kur simbolet e tyre trajtohen me përçmim.
Nëse është bërë një gabim nga pala shqiptare, ai duhet të korrigjohet përmes institucioneve. Por edhe nëse dikush pretendon se po korrigjon një gabim, nuk mund të krijojë një provokim të ri duke hequr simbolin shqiptar dhe duke vendosur flamurin maqedonas.
Një gabim nuk justifikon një tjetër.
Prandaj mesazhi ynë është i qartë:
Rrini mirë me shqiptarët. Mos e kërkoni tensionin. Mos e provokoni një popull që kërkon vetëm respekt.
Sepse shqiptarët nuk duan luftë, por shqiptarët dinë të mbrojnë dinjitetin e tyre.
Dhe mbrojtja e dinjitetit kombëtar nuk fillon me armë. Fillon me shtetin.
Ku janë institucionet shqiptare?
Ku është diplomacia shqiptare?
Ku është reagimi zyrtar?
Pse duhet që shqiptarët të mësojnë nga fotografitë në rrjetet sociale se çfarë ka ndodhur në një pikë kaq të ndjeshme?
Sulmi Nacional kërkon përgjigje zyrtare, hetim të rrethanave dhe transparencë të plotë.
Ne kërkojmë që çdo veprim në zonën kufitare të respektojë ligjin dhe marrëveshjet ndërmjet dy shteteve. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë sot marrëdhënie zyrtare dhe bashkëpunim kufitar; pikërisht për këtë arsye incidentet duhet të trajtohen me seriozitet dhe jo të lihen të ushqejnë tensione.
Por njëkohësisht, ne nuk pranojmë që historia shqiptare të fshihet.
Korabi, Dibra dhe trevat shqiptare kanë një histori që nuk mund të fshihet me një flamur.
Asnjë flamur nuk e ndryshon historinë.
Asnjë fotografi nuk e fshin kujtesën e një populli.
Asnjë deklaratë politike nuk mund të zhdukë identitetin shqiptar të miliona njerëzve që jetojnë në këto troje.
Por ne do ta mbrojmë këtë histori me kulturë, me dokumente, me diplomaci dhe me forcën e shtetit shqiptar.
Sulmi Nacional nuk kërcënon askënd. Sulmi Nacional paralajmëron për pasojat e provokimeve.
Mos e ktheni Korabin në një garë nacionaliste.
Mos e ktheni Dibrën në një skenë tensioni.
Mos e provokoni popullin shqiptar.
Ne duam paqe, por paqe me dinjitet.
Ne duam fqinjësi, por fqinjësi me respekt.
Ne duam bashkëpunim, por bashkëpunim mbi bazën e barazisë.
Dhe mbi të gjitha, duam një Shqipëri që flet qartë kur preken interesat dhe dinjiteti i saj kombëtar.
Kush kërkon paqen, duhet të sillet me respekt. Kush kërkon fqinjësi të mirë, duhet të heqë dorë nga provokimet.
Korabi nuk është vend për lojëra politike.
Dibra nuk është harruar. Shqiptarët nuk janë harruar. Historia nuk është harruar.
Por përgjigjja jonë do të jetë ajo e një kombi të qytetëruar, të organizuar dhe të fortë: ligj, diplomaci, shtet dhe dinjitet kombëtar.
Sulmi Nacional: Mos e provokoni Shqipërinë. Mos e merrni paqen tonë për dobësi.
Nga Flamur Buçpapaj