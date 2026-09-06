Sulmi kibernetik trondit Berlinin, hakerët publikojnë gati 6 terabajt të dhëna në dark web

Një sulm i rëndë kibernetik ndaj administratës së Berlinit ka marrë një tjetër përmasë, pasi grupi i hakerëve “Rhysida” ka publikuar në dark web një sasi gjigante të dhënash, që dyshohet se arrin në afro 6 terabajt dhe përfshin rreth 1.4 milionë skedarë.
Mes materialeve të publikuara dyshohet se ndodhen edhe informacione jashtëzakonisht sensitive, përfshirë dokumente të lidhura me sigurinë dhe planet e emergjencës së autoriteteve gjermane.
Një prej dosjeve mban emërtimin “AG CBRN-Rahmenplanung”, ku CBRN i referohet kërcënimeve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore. Kjo ka ngritur shqetësime se materiale mbi skenarë të mundshëm kërcënimesh mund të jenë tashmë të qasshme për persona të paautorizuar, përfshirë grupe kriminale apo shërbime të huaja inteligjence.
Gazetari investigativ Lars Winkelsdorf e ka cilësuar sulmin si një ngjarje me përmasa që mund të përbëjnë “kërcënim për shtetin”. Sipas tij, në materialet e publikuara nuk ndodhen vetëm dokumente të Zyrës Shtetërore të Hetimeve, por edhe të dhëna që lidhen me mbrojtjen dhe menaxhimin e krizave, përfshirë plane për komunikimet sekrete të qeverisë në situata ekstreme, kompani të lidhura me sektorin e mbrojtjes dhe plane emergjence të hartuara nga institucionet.
Edhe të dhënat personale duket se janë prekur në përmasa të mëdha. Mes dokumenteve të publikuara raportohet se ka certifikata lindjeje, lista mungesash, numra telefoni dhe adresa banimi të punonjësve të administratës.
Sulmuesit kishin kërcënuar më herët se do t’i publikonin të dhënat në faqen e tyre të rrjedhjeve, nëse autoritetet nuk paguanin një shpërblim prej 30 Bitcoin, me vlerë rreth 2 milionë euro.
Hakerët vendosën një afat për pagesën, i cili përfundoi rreth orës 15:35 të së premtes. Senati i Berlinit kishte deklaruar paraprakisht se nuk do t’u nënshtrohej kërkesave për shpërblim të grupeve kriminale.
Pak pas përfundimit të afatit, paketa e të dhënave u publikua në dark web. Anëtarë të grupit “Rhysida” nisën gjithashtu të shpërndanin në rrjetet sociale lista me emrat e skedarëve të publikuar.
Përmasat e rrjedhjes së të dhënave kanë ngritur pikëpyetje serioze mbi sigurinë e informacionit shtetëror dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Berlin, ndërsa mbetet për t’u përcaktuar se cilat prej materialeve janë autentike dhe sa e madhe është në të vërtetë dëmi i shkaktuar nga sulmi.