Sulmet terroriste të Hamasit/ Deklarata e BE-së: Izraeli ka të drejtë të mbrohet

Anëtarët e Këshillit Evropian kanë miratuar një deklaratë që përcakton qëndrimin e përbashkët të BE-së për situatën e zhvilluar në Lindjen e Mesme. Në deklaratë theksohet rëndësia për të siguruar mbrojtjen e të gjithë civilëve izraelitë në çdo kohë në përputhje me të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare.

"Bashkimi Evropian dënon në termat më të ashpër të mundshëm Hamasin dhe sulmet e tij brutale terroriste, pa dallime në të gjithë Izraelin dhe dënon thellësisht humbjen e jetëve.

Gjithashtu BE-ja ka kërkuar nga Hamasi që të të lirojë pengjet.

Deklarata e plotë:

Bashkimi Evropian dënon në termat më të ashpër të mundshëm Hamasin dhe sulmet e tij brutale dhe pa dallime terroriste në të gjithë Izraelin dhe dënon thellësisht humbjen e jetëve. Nuk ka asnjë justifikim për terrorin. Ne theksojmë fuqimisht të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten në përputhje me ligjin humanitar dhe ndërkombëtar përballë sulmeve të tilla të dhunshme dhe pa dallim. Ne ritheksojmë rëndësinë për të siguruar mbrojtjen e të gjithë civilëve në çdo kohë në përputhje me të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare.

I bëjmë thirrje Hamasit që të lirojë menjëherë të gjithë pengjet pa asnjë parakusht. Ne ritheksojmë rëndësinë e ofrimit të ndihmës urgjente humanitare dhe jemi të gatshëm të vazhdojmë të mbështesim ata civilë që kanë më shumë nevojë në Gaza në koordinim me partnerët, duke siguruar që kjo ndihmë të mos abuzohet nga organizatat terroriste. Është thelbësore të parandalohet përshkallëzimi rajonal.

Ne mbetemi të përkushtuar për një paqe të qëndrueshme dhe të qëndrueshme të bazuar në zgjidhjen me dy shtete përmes përpjekjeve të ringjallura në Procesin e Paqes në Lindjen e Mesme. Ne theksojmë nevojën për t’u angazhuar gjerësisht me autoritetet legjitime palestineze, si dhe me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë, të cilët mund të luajnë një rol pozitiv në parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm.