Sulmet në shkollat serbe, mediat: Do të dorëhiqet presidenti Vuçiç dhe qeveria e tij

Sipas mediave të regjimit, presidenti Vuçiq do t’i drejtohet kombit të hënën me propozime për dorëheqjen e Qeverisë, zgjedhjet e përgjithshme dhe dorëheqjen e presidentit. E gjithë kjo duhet të konfirmohet nga Kuvendi i SNS-së

Siç raportojnë mediat e regjimit, sot është mbajtur mbledhja e përbërjes së zgjeruar të Komitetit Ekzekutiv të Partisë Përparimtare Serbe, në të cilën ka marrë pjesë edhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i cili ka propozuar:

1.. Pranimi i dorëheqjes së të gjithë kabinetit të Ana Brnabiqit

2. Dorëheqja e përbashkët e qeverisë dhe presidentit dhe shkuarja në zgjedhje të përgjithshme në të cilat Vuçiq nuk do të mund të kandidonte për president

3. Dorëheqje vetëm e presidentit

Sigurisht që çdo vendim do të konfirmohet në Asamblenë e SNS më 27 maj, shkruajnë mediat e regjimit.

“Siç e dini, unë kurrë nuk jam pajtuar me shantazhet dhe gënjeshtrat e llumeve politike në Serbi që nuk kanë ide, plan dhe program, por jam ngopur me njerëzit tanë që në çdo situatë krize gjejnë arsye të mjaftueshme për t’i bërë lajka tjetrit. anën, më e keqja në Serbi”, ka thënë Vuçiq në seancën e IO SNS, përcjellë portali B92.

Presidenti foli konkretisht për drejtorët e kompanive publike, gratë e të cilëve kanë më shumë çantat krokodili se sa ka aligatorë në Everglades, por për diçka fajin e ka gjithmonë sistemi, por për gjithçka fajin e ka shteti.

“Sa të jem gjallë, do të luftoj me të gjithë ju kundër llumrave më të këqij që shansin e vetëm politik e sheh në tragjedinë e Serbisë, kundër këtyre hienave do të duhet të luftoni gjithmonë për shpëtimin dhe të ardhmen e vendit tonë! “, shprehet B92.

“Informer” ka konfirmimin nga kreu i SNS-së se të hënën në mbrëmje në TV Happy presidenti Vuçiq do të shpallë vendime të gjera politike që do ta ndryshojnë Serbinë. /Verme