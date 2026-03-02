Sulmet në Iran/ Izraeli thotë se ka vrarë zyrtarë të lartë të inteligjencës iraniane

Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) thanë se kanë vrarë zëvendësministrin e inteligjencës së Iranit për çështjet e Izraelit, Sayed Yahya Hamidi.

Jalal Pour Hossein, udhëheqës i divizionit të spiunazhit në Ministrinë e Inteligjencës, u vra gjithashtu, së bashku me “zyrtarë të tjerë të regjimit”, thuhet në njoftim.

Detaje se si, kur ose ku u vranë nuk jepen. Por, shtohet se selia e Ministrisë së Inteligjencës në Teheran u godit “pak kohë më parë”./REL

