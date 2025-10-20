Sulmet e Izraelit/ Rëndohet bilanci, 45 persona humbën jetën në Gaza

Një seri sulmesh ajrore izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës ka shkaktuar vdekjen e të paktën 45 personave, sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Agjencia e Mbrojtjes Civile dhe disa spitale lokale. Ky është një rritje e ndjeshme nga numri paraprak prej 33 viktimash të raportuara më herët .
“Të paktën 45 persona janë vrarë si pasojë e sulmeve ajrore izraelite në zona të ndryshme të Rripit të Gazës,” deklaroi Mahmoud Bassal, zëdhënës i Agjencisë së Mbrojtjes Civile, që vepron nën autoritetin e Hamasit dhe funksionon si shërbim shpëtimi në rajon.
Katër spitale kryesore në Gaza kanë konfirmuar bilancin tragjik, duke raportuar se kanë pranuar trupat e pajetë dhe të plagosurit e shumtë pas bombardimeve të intensifikuara.
Sulmet vijnë në një periudhë armëpushimi të brishtë mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa tensionet në terren vazhdojnë të mbeten të larta. Deri më tani, nuk ka një reagim zyrtar nga ushtria izraelite mbi incidentet e fundit.