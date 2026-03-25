Sulme izraelite në Liban, IDF: Kemi vrarë 700 anëtarë të Hezbollahut

Të paktën 700 operativë të Hezbollahut janë vrarë deri tani në Liban në konflikt, thanë Forcat e Mbrojtjes Izraelite.

Shifra përfshin “qindra” anëtarë të Forcës elitare Radwan të grupit terrorist, tha IDF në komentet e publikuara nga The Times of Israel.

Ministri i Mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, konfirmoi dje planet që ushtria e tij të pushtojë pjesë të Libanit jugor deri në lumin Litani, për të krijuar një “zonë mbrojtëse” në betejën e saj me grupin militant të mbështetur nga Irani.

Numri i përgjithshëm i njerëzve të vrarë në Liban që nga fillimi i sulmeve izraelite më 2 mars është të paktën 1,094, tha ministria e shëndetësisë e vendit në përditësimin e saj të fundit.

