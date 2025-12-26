Sulm me thikë në një fabrikë në Japoni! Plagosen 14 persona

Katërmbëdhjetë persona u plagosën në një sulm me thikë në një fabrikë gomash të rënda në Japoninë qendrore , sipas shërbimeve të emergjencës. Një zëdhënës i shërbimit tha se kishte marrë një telefonatë nga një fabrikë gome fqinje që thoshte se “pesë ose gjashtë persona ishin therur” dhe se “një lëng në formën e një spreji” ishte përdorur gjithashtu në sulm.
Mediat japoneze, përfshirë transmetuesin publik NHK, raportuan arrestimin e një burri të dyshuar për tentativë vrasjeje. Nga 14 të plagosurit, të paktën gjashtë janë në spital.
Krimet e dhunshme janë relativisht të rralla në Japoni, ku shkalla e vrasjeve është e ulët dhe ligjet për armët janë ndër më të rreptat.