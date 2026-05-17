Sulm masiv ukrainas me dronë ndaj Moskës, ka viktima dhe shkatërrime

Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës është përshkallëzuar sërish pas një armëpushimi të shkurtër në fillim të majit. Gjatë natës së kaluar, Moska dhe disa rajone ruse u vunë në shënjestër të një sulmi masiv me dronë të nisur nga Ukraina, i konsideruar nga autoritetet ruse si një nga më të mëdhenjtë që nga fillimi i konfliktit.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, sistemet e mbrojtjes ajrore kanë kapur dhe shkatërruar 556 dronë në zona të ndryshme të vendit, përfshirë kryeqytetin.
Në Moskë dhe zonat përreth, numri paraprak i viktimave është të paktën 3 persona të vdekur dhe shumë të plagosur. Autoritetet lokale raportojnë se mbi 120 dronë po drejtoheshin drejt kryeqytetit.
Disa dronë goditën objektiva në zonat urbane dhe periferike, duke shkaktuar dëme në ndërtesa banimi dhe një kantier ndërtimi pranë një rafinerie nafte dhe gazi. 12 persona u plagosën pranë objektit industrial, i cili, megjithatë, mbeti funksional. Guvernatori i Rajonit të Moskës, Andrey Vorobyov, e përshkroi këtë si një sulm “në shkallë të gjerë”.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendon se dronët ukrainas të rrëzuar gjatë natës u interceptuan në 14 rajone të vendit, si dhe në Krime, Detin e Zi dhe Detin Azov. Ndër zonat e prekura: Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronezh, Tula, Rostov dhe Krasnodar, si dhe rajonet përreth Moskës.