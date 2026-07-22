Stuhia prek Sarandën gjatë natës, tre persona të plagosur nga thyerja e xhamave

Pas disa ditëve me diell përvëlues, në disa qytete përfshirë Tiranën, Fierin, Sarandën, Vlorën e Kukësin janë rikthyer reshjet e shiut dhe stuhi të forta ere. Stuhia e fortë në Sarandë shkaktoi dëme në disa zona të qytetit. Mjaftuan vetëm pak minuta reshje dhe erë e fortë që disa pemë të rrëzoheshin, duke bllokuar rrugë dhe dëmtuar automjete.
Probleme u raportuan edhe te bizneset përgjatë shëtitores. Në rrugën përballë stadiumit, një pishë u rrëzua mbi tre automjete. Sipas Urgjencës së Sarandës, tre persona u paraqitën në spital me lëndime të lehta, të shkaktuara nga copëzat e xhamave të thyer gjatë stuhisë.