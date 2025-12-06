Stuhia, përmbytje masive në Greqi

Greqia prej disa ditësh është goditur nga stuhia, rrebeshe të shiut, ku si pasojë janë shkaktuar përmbytje masive. Banorët e vendbanimit Yperia në bashkësinë rajonale të Larisës morën një mesazh të shtunën në mëngjes, që të zhvendoseshin në qytetin e Farsalës për shkak lumi Enipea doli nga shtrati. Autoritetet lokale janë të shqetësuara për zhvillimin e situatës, pasi lumi vazhdon të rriten në mënyrë të rrezikshme.
Në të njëjtën kohë, banorët e zonave të Lefkit, Orfanës, Ampelonës, Fyllos dhe Ilias janë gjithashtu në gatishmëri, pasi kanë marrë edhe mesazhin paralajmërues. Banorët u kërkohet të qëndrojnë vigjilentë dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve për lëvizjen e tyre të sigurt.
Kjo nuk është hera e parë që Yperia ka qenë në syrin e një cikloni, me banorët që përjetojnë përsëri makthin e përmbytjeve. Fshati ka pësuar goditje të përsëritura dhe të rënda në të kaluarën e afërt, pasi u sprovua rëndë nga moti i keq Daniel, Elias dhe Diomedes, por edhe më parë nga uragani shkatërrues Janos, me kujtimet e fatkeqësive që mbeten të freskëta në komunitetin vendas. Një banor i fshatit pohon se për shumë vite ata kanë kërkuar që problemi të zgjidhet pasi janë në rrezik çdo vit.
“Ata nuk na dëgjojnë. Ne mbytemi çdo vit, jetojmë me shpirt në gojë dhe vazhdojmë të vijmë të shohim lumin dhe shtëpinë tonë që përmbytet çdo vit. Nëse është e mundur, djema. Bëni diçka. Bëni diçka, bëni një… një projekt, një digë. Pastroni lumenjtë. Çfarë janë këto gjëra?” tha banori.
Lumi Pinios doli gjithashtu nga shtrati të premten në mbrëmje, duke shkaktuar shqetësim për vazhdimin e motit të keq në zonë. Zëvendësguvernatorja e Trikalës, znj. Chrysa Dinti, shkoi menjëherë në vendngjarje dhe informoi Agjencinë e Lajmeve Athinë-Maqedoni, duke vënë në dukje se situata po monitorohet nga afër nga autoritetet, por pa ngjallur shqetësim deri më tani. Pavarësisht niveleve të rritura, zëvendësguvernatori siguroi se masat që po merren janë të mjaftueshme për të shmangur probleme të mëtejshme në zonë