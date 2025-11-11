Stuhia Fung-wong po afrohet drejt Tajvanit, evakuohen 3 mijë banorë

Autoritetet e Tajvanit kanë lëshuar një paralajmërim emergjence dhe kanë evakuuar më shumë se 3,000 njerëz nga shtëpitë e tyre, ndërsa presin mbërritjen e stuhisë Fung-wong. Ky ciklon pritet të sjellë shira të rrëmbyeshëm në bregdetin malor lindor të ishullit. Mediat e huaja shkruajnë se furtuna pritet të arrijë në bregdetin jugperëndimor të Tajvanit, pranë qytetit Kaohsiung. Fenomeni ekstrem i motit, i cili u përshkrua si shumë më i fortë kur kaloi nëpër Filipine, ka vrarë të paktën gjashtë persona.
Pritet që ai të kalojë pjesën jugore të Tajvanit, duke u kthyer drejt Oqeanit Paqësor përgjatë qarqeve me popullsi të rrallë të Taichung dhe Hualien. Presidenti Lai Ching-te i paralajmëroi qytetarët në Facebook të shmangin udhëtimet në zonat malore dhe bregdetare me rrezik të lartë.
Në shtator, 18 persona vdiqën në Hualien për shkak të përmbytjeve të shkaktuara nga një tajfun i mëparshëm.
Qeveria urdhëroi evakuimin e banorëve të Guangfu-së, e cila u godit nga përmbytjet, dhe tha se një total prej 3,337 banorësh nga katër qarqe dhe qytete ishin zhvendosur në zona më të sigurta. Në Hualien, shkollat dhe shërbimet publike u mbyllën, ashtu siç ndodhi edhe në Qarkun fqinj Yilan.