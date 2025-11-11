Stuhia Fung-wong po afrohet drejt Tajvanit, evakuohen 3 mijë banorë

Autoritetet e Tajvanit kanë lëshuar një paralajmërim emergjence dhe kanë evakuuar më shumë se 3,000 njerëz nga shtëpitë e tyre, ndërsa presin mbërritjen e stuhisë Fung-wong. Ky ciklon pritet të sjellë shira të rrëmbyeshëm në bregdetin malor lindor të ishullit. Mediat e huaja shkruajnë se furtuna pritet të arrijë në bregdetin jugperëndimor të Tajvanit, pranë qytetit Kaohsiung. Fenomeni ekstrem i motit, i cili u përshkrua si shumë më i fortë kur kaloi nëpër Filipine, ka vrarë të paktën gjashtë persona.

Pritet që ai të kalojë pjesën jugore të Tajvanit, duke u kthyer drejt Oqeanit Paqësor përgjatë qarqeve me popullsi të rrallë të Taichung dhe Hualien. Presidenti Lai Ching-te i paralajmëroi qytetarët në Facebook të shmangin udhëtimet në zonat malore dhe bregdetare me rrezik të lartë.

Në shtator, 18 persona vdiqën në Hualien për shkak të përmbytjeve të shkaktuara nga një tajfun i mëparshëm.
Qeveria urdhëroi evakuimin e banorëve të Guangfu-së, e cila u godit nga përmbytjet, dhe tha se një total prej 3,337 banorësh nga katër qarqe dhe qytete ishin zhvendosur në zona më të sigurta. Në Hualien, shkollat ​​dhe shërbimet publike u mbyllën, ashtu siç ndodhi edhe në Qarkun fqinj Yilan.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top