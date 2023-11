Stuhia ‘Ciaran’ prek Shqipërinë/ Bllokohet autostrada Tiranë-Durrës

Moti i keq ka përfshirë thuajse të gjithë vendin. Një stuhi e fortë me shi dhe erë ka përfshirë autostradën Tiranë-Durrës.

Në këtë aks raportohet se disa pika të saj dhe rruga dytësore janë përmbytur. Duke marrë shkas nga situata e vështirë, është bllokuar qarkullimi në autostradën Tiranë-Durrës.

Më herët u raportua se stuhia e fuqishme “Ciaran”, që deri tani ka përfshirë Evropën dhe ka shkaktuar vdekjen e 12 personave pritet të godasë edhe Shqipërinë.

Nga mesdita e sotme deri ditën e nesërme priten reshje të dendura shiu të shoqëruara edhe me rrebeshe, duke sjellë reshje nga 50 deri në 85 milimetër shi. Ndërkohë, sipas Meteoalb problematike do të jetë edhe era e fortë, e cila do të arrijë deri në 80 km në orë në det të hapur duke shkaktuar vështirësi për qarkullimin detar. Ndërkohë, gjatë së shtunës do të ketë edhe rënie të temperaturave që nuk do t’i kalojnë 19 gradë celsius.