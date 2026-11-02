Studentët e Mjekësisë ndërpresin mësimin/ Lënë auditorët në mbështetje të kolegëve dhe i bashkohen protestës

Protesta studentore ditën e sotme u zgjerua në ambientet universitare, ku të rinjtë kanë vijuar marshimin në fakultetet e Tiranës duke u bërë kështu thirrje kolegëve të tyre për t’iu bashkuar lëvizjes dhe për të bojkotuar procesin mësimor.

Këtij tubimi i janë bashkuar edhe studentët e Mjekësisë, të cilët kanë lënë auditorët dhe kanë dalë për t’u bashkuar me protestuesit.

Studentët e mjekësisë braktisin mësimin dhe i bashkohen kolegëve të tyre, në shenjë mbështetjeje për protestën që po vijon në universitete.

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