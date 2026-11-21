Studentë, qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile janë mbledhur sërish këtë të shtunë para Ministrisë së Arsimit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protesta nisi në orën 14:00, nën thirrjet “Arrestoni Ramën” dhe “Ndal plaçkitjes, shtypjes, ikjes”.
Gjatë tubimit, protestuesit i vunë flakën një fotografie të kryeministrit, të vendosur në kangjellat e Ministrisë së Arsimit, si shenjë kundërshtimi ndaj qeverisë. Një grup studentësh sollën gjithashtu një manekin të veshur me kostum sportiv të kuq, me fotografinë e Ramës të vendosur në kokë. Manekini u vendos në Rrugën e Durrësit, ku një prej të rinjve tentoi t’i vinte flakën.
Ndërkohë, protestuesit u përpoqën të bllokonin Rrugën e Durrësit, por policia ndërhyri duke i zhvendosur në trotuare për të liruar qarkullimin. Pjesëmarrësit përsëritën kërkesën për largimin e kryeministrit nga detyra, duke e cilësuar dorëheqjen e tij si të panegociueshme.