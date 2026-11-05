Studentët çojnë në Kushtetuese tre akte të Ramës ndaj protestës

Studentët protestues kanë dorëzuar sot në Gjykatën Kushtetuese tre ankime kundër akteve të miratuara nga qeveria më 28 tetor, të cilat, sipas tyre, cenojnë të drejtën për protestë dhe lirinë e shprehjes.
Në një deklaratë për mediat, studentët e grupimeve “Studentët n’ Protestë” dhe “Revolucioni Studentor” bëjnë me dije se kanë nënshkruar tre ankime së bashku me katër organizata të shoqërisë civile: Qendrën Res Publica, Komitetin Shqiptar të Helsinkit, Shoqatën Ornitologjike të Shqipërisë dhe EcoAlbania.
Ankimet kundërshtojnë Aktin Normativ nr. 5/2026, i cili, sipas studentëve, i jep policisë kompetenca për të ndaluar ose kufizuar protestat pranë institucioneve, për të larguar qytetarë nga zonat e mbrojtura, për të kërkuar fshirjen e postimeve në rrjetet sociale dhe për të vendosur gjoba deri në 500 mijë lekë.
Po ashtu, kundërshtohet Akti Normativ nr. 6/2026, që parashikon përgjegjësi solidare të organizatorëve për dëmet e shkaktuara nga persona të tjerë gjatë protestave të tetorit, si dhe vendos gjoba për sjellje të kryera përpara se këto sanksione të ekzistonin. Ankimi i tretë lidhet me VKM-në nr. 815/2026, përmes së cilës krijohet një regjistër policor në prokurori. Sipas studentëve, ky mekanizëm mund të sjellë kufizime të lëvizjes jashtë vendit pa një vendim gjykate, njoftimin e shtetit ku udhëton personi, si dhe informimin e hoteleve nga policia.
Studentët i cilësojnë këto akte si një përpjekje për të kufizuar hapësirën demokratike dhe për të frikësuar qytetarët që kundërshtojnë qeverinë.
“Këto akte synojnë të ngushtojnë hapësirën e fundit demokratike që na ka mbetur: të drejtën për të protestuar, për të kundërshtuar padrejtësinë dhe për të ngritur zërin”, thuhet në deklaratë. Ata kërkojnë që Gjykata Kushtetuese t’i shqyrtojë ankimet me përparësi dhe të pezullojë zbatimin e dispozitave të kundërshtuara deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Studentët theksojnë gjithashtu se ankimet nuk humbasin objektin edhe në rast se aktet normative miratohen nga Kuvendi, pasi i kanë kërkuar Gjykatës të shtrijë kontrollin kushtetues edhe mbi ligjet miratuese. Në përfundim të deklaratës, protestuesit shprehen se nuk duan të rriten në një realitet ku kundërshtimi i pushtetit konsiderohet faj dhe pjesëmarrja në protesta shihet si arsye për t’u trajtuar si armik.
“Një brez i tërë të rinjsh po e nis jetën përballë një shteti që, në vend që t’u garantojë hapësirë për debat, kundërshtim e pjesëmarrje demokratike, u përgjigjet me dhunë e frikë. Nuk duam të rritemi duke mësuar se të kundërshtosh pushtetin është faj dhe se pjesëmarrja në protestë është arsye për t’u trajtuar si armik”, përfundojnë studentëtme deklaratën e tyre.