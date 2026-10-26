Studentët bëjnë historinë/ Rrëzojnë Vuçiç pas 14 vitesh në pushtet

Serbia përjetoi mbrëmjen e së dielës një nga tronditjet më të mëdha politike të më shumë se 15 vitesh. Aleksandar Vuçiç, njeriu që ka dominuar skenën politike të vendit doli përpara mediave dhe bëri atë që nuk pritej.

Ai pranoi humbjen në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, pas 14 vitesh dominimi të Partisë Progresive Serbe në jetën politike të vendit.

“Ende nuk kemi rezultate përfundimtare, por bazuar në një mostër statistikore është e qartë se i humbëm këto zgjedhje. “Lista e Studentëve” fitoi. Ata do të kenë midis 135-140 vende dhe ne do të kemi 105. Askush tjetër nuk do të jetë në parlament”, tha Vuçiç.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top