Steven Zhang zbulon dëshirat në festën e Krishtlindjes 2023: “Ëndërra është ylli i dytë”

Nuk është një deklaratë synimesh, që lë disi mënjanë kompeticionet e tjera, por është aty afër. Pas administratorit të deleguar Marotta dhe teknikut Inzaghi (por edhe disa lojtarëve), Steven Zhang e konfirmon. Objektivi kryesor i Inter këtë sezon është titulli kampion. “Inter është aty ku duhet të jetë. Ne kemi një ëndërr, yllin e dytë. Dhe ne punojmë për ta realizuar atë”, ishin fjalët e dërguara nga presidenti zikaltër, në formën e një videomesazhi, në festën e Krishtlindjes së skuadrës, në pamundësi për të qenë prezent.

Pas ecurisë evropiane të sezonit të kaluar, që kulmoi me humbjen e ngushtë të finales së Champions, është e qartë se askush brenda klubit nuk e anashkalon turneun europian. Ashtu si edhe Kupën e Italisë dhe Superkupën e Italisë, të cilat e kanë pasuruar vitrinën e zikaltërve vitet e fundit. Por në të njëjtën kohë është ndjesia e qartë se Inter dëshiron të rifillojë diskutimin e ndërprerë në 2021, me kampionatin e fituar nga Conte. E, mbi të gjitha, të fshijë përfundimisht sezonin që e pasoi, kur shumë, Simone Inzaghi në radhë të parë, nuk e gëlltitën aspak epilogun përfundimtar me fitoren e Milan.

MESAZHI I ZHANG

Zhang, raporton Gazzetta dello Sport, i ka komplimentuar të gjithë, duke folur edhe për të ardhmen e klubit: “Rruga deri në Stamboll dhe ajo e realizuar këtë sezon më bën krenar. Faleminderit të gjithëve. Drejtuesve, që garantojnë vazhdimësinë: Inter është dhe do të mbetet i qëndrueshëm. Faleminderit teknikut Inzaghi për punën e bërë, rruga është e duhura”.

Trajneri iu përgjigj me falënderime të mëtejshme dhe shumë besim për vitin 2024: “Kemi bërë muaj të çmendur, por të ardhshmit do të jenë thelbësorë. Gjithçka më jep shpresë për të ardhmen”. Giuseppe Marotta i bëri jehonë: “Le të mos ulemi mbi muajt e kaluar dhe të mbajmë stekën lart. Ne kemi pritshmëri të mëdha dhe kjo do të varet nga mënyra se si do të punojmë”.