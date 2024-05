Steve Carrell: Nuk do rikthehem në vazhdimin e “The Office”

Steve Carell konfirmoi se ai nuk do të kthehet për serialin spinoff “The Office”.

“Unë do e shikoj, por nuk do të shfaqem“, tha Carell, 61 vjeç, për The Hollywood Reporter në premierën e filmit të tij të ri të animuar/live-action “IF”.

“Është thjesht një gjë e re dhe në të vërtetë nuk ka asnjë arsye që personazhi im të shfaqet në diçka të tillë,” shtoi Carell, i cili luajti Michael Scott të dashur në serinë origjinale sitcom.

Carell u ribashkua me kolegun e tij të “The Office”, John Krasinski në tapetin e kuq në premierën e “IF”. Krasinski konfirmoi për Entertainment Tonight në tapet se dhe ai nuk do të jetë në serinë spinoff të “The Office”.

“Deri tani, nuk jam pyetur,” tha ai. “Por e vërteta është se unë do të bëja gjithçka për Greg Daniels, duket sikur ata kanë një ide vërtet argëtuese.”

Peacock njoftoi zyrtarisht spinoff-in e “The Office” më 8 maj. Komedia e re pa titull do të vijë nga Daniels, i cili përshtati shfaqjen origjinale të NBC, dhe nga bashkë-krijuesi i “Nathan for You”, Michael Koman.

Gleeson do t’i bashkohet Sabrina Impacciatore, për të udhëhequr serialin. Pjesa tjetër e kastit nuk është bërë ende e ditur.

Sipas Peacock, spinoff do të vendoset në të njëjtën botë me shfaqjen origjinale. Por në vend që të kthehet në kompaninë e letrave Dunder Mifflin në Scranton, Pensilvani, shfaqja do të ndjekë personazhe të ndryshëm që punojnë në një “gazetë që po vdes” në Midwest.