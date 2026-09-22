Stërvitja e parë e Zidane si trajner i Francës me vetëm 12 lojtarë: disa ishin të shqetësuar

Butez, Restes, Diouf, Camavinga, Olise, Koundé, Lacroix, Manu Koné, Akliouche, Upamecano, Lepaul dhe Da Cunha: këta ishin 12 lojtarët e parë dhe të vetmit që i dhanë zyrtarisht start aventurës së Zinedine Zidane në stolin e Francës. Trajneri i ri i kombëtares u paraqit në Clairefontaine për seancën e tij të parë stërvitore me kombëtaren, së bashku me trajnerin e portierëve – dhe mikun e tij besnik dhe ish-shokun e skuadrës – Fabien Barthez. Të dy u filmuan nga kamerat teksa drejtonin stërvitjet përkatëse me grupet e lojtarëve të pranishëm.
Vetëm 12, në fakt, pasi Zidane për momentin dëshironte të punonte vetëm me ata që kishin luajtur pak ose aspak gjatë fundjavës, dhe më saktësisht të dielën. 11 lojtarët e tjerë u ndanë mes seancave atletike rikuperuese dhe ushtrimeve individuale në palestër, duke ndjekur programin e përcaktuar nga përgatitësit e kombëtares. Në fushë, ndërkohë, seanca përbëhej nga ushtrime teknike. Disa lojtarë ishin dukshëm të emocionuar – ose më saktë të tensionuar, sipas asaj që raporton “L’Équipe” – pothuajse nën presion nga ideja për t’i kryer këto ushtrime, jo aq të thjeshta dhe në disa aspekte të pazakonta, përpara trajnerit të ri.
Zinédine Zidane observant de près Maghnes Akliouche ce lundi #EDF pic.twitter.com/Gj6WmXKtsX
— Ilies Peeters (@IliesPeeters) September 21, 2026
Pa dyshim, një figurë si Zidane në rolin e trajnerit të kombëtares transmeton një emocion të fortë, veçanërisht te ata që për herë të parë janë futur në dimensionin e kombëtares, si vetë Da Cunha dhe Butez i Comos apo Diouf i Interit. Nga ana e tij, Zidane u shfaq menjëherë i qetë me futbollistët e tij: i qetësoi, bisedoi me ta dhe me disa prej tyre u ndal më gjatë, si për shembull me Olise. Trajneri mbështetet shumë te talenti i Bayern Munich dhe bëri shaka disa herë me të, pikërisht për ta vënë në rehati. Të stërvitesh duke e ditur se po vlerësohesh nga një kampion i përjetshëm si Zidane sigurisht që nuk është e lehtë, veçanërisht për ata që debutuan me “Bleus”.
Zinédine Zidane s’inclut dans ce dernier exercice en distribuant quelques ballons. Avec classe.#EDF pic.twitter.com/YQJm2gXrl1
— Ilies Peeters (@IliesPeeters) September 21, 2026
Upamecano, një nga liderët e kësaj skuadre, deklaroi për këtë: “U argëtuam shumë. Duhet të them se kur ishim të vegjël, të gjithë ishim tifozë të Zidanes dhe Barthezit dhe është fantastike të mund të mësosh prej tyre”. Më pas, pasi pa trajnerin e kombëtares t’u shërbente lojtarëve të tij me një pasim përpara goditjes drejt portës, shtoi me shaka: “Është e vështirë të përsëritësh kontrollin e topit të Zidanes (qesh).” Impakti duket se ka qenë shumë i mirë dhe tani Zidane pret vetëm të punojë edhe me pjesën tjetër të grupit. Seanca e sotme u mbyll me një ndeshje të vogël pesë kundër pesë, e cila i argëtoi shumë pjesëmarrësit.