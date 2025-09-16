Sterling “i papunë” luksi te Chelsea: rrogë e ekzagjeruar për të mos bërë asgjë

Raheem Sterling bën pjesë te i ashtuquajturi “dhoma e zhveshjes së të përjashtuarve” e Chelseat. Dhe fiton shumë para për të mos bërë asgjë. Sulmuesi, sot tridhjetëvjeçar, ka një kontratë që e lidh me Blutë deri në vitin 2027 dhe nëse klubi nuk do të arrijë ta shesë përfundimisht do të detyrohet t’i japë një pagë prej rreth 19 milionë eurosh në vit. Nuk ka hapësira për negociata me shoqërinë: është jashtë programeve, nuk ka mundësi që të rikthehet në skuadër. E ka përjashtuar edhe trajneri, Maresca, i cili ka përmendur emrin e tij (dhe atë të të tjerëve të parkuar me valixhen gati) mes të ashtuquajturve të padëshiruar. Ja pse në Instagram ish-sulmuesi i kombëtares ka ndarë një histori në të cilën tregon çfarë ndodh në “20:21” të një mbrëmjeje çfarëdo të kaluar duke u stërvitur në të ftohtë dhe mënjanë në një fushë alternative ndaj asaj të zakonshme.

Sa fiton Sterling për të mos luajtur kurrë

Shifra që Sterling përfiton nga Chelsea është vetë shkaku i situatës ku ndodhet: asnjë skuadër nuk është në gjendje të përballojë një shpenzim kaq të madh për t’i dhënë pagë dhe shpërblime. Mjafton të bësh dy llogari shumë të thjeshta për të kuptuar pse shoqëritë që i afrohen atij dhe agjentëve të tij ftohen gati menjëherë: ish-i i Manchester City dhe Liverpool arkëton rreth 325 mijë euro në javë nga Blutë, që bëhen 1 milion e 500 mijë euro në muaj deri në rreth 19 milionë në vit.

Sterling në grupin e “të përjashtuarve”: kanë mbetur vetëm tre

Raheem Sterling, Tyrique George dhe Axel Disasi janë të vetmit futbollistë të gati ‘të dymbëdhjetëve të pistë’ që Chelsea nuk arriti t’i sistemojë (qoftë edhe në huazim) deri më 1 shtatorin e kaluar, kur u mbyll sesioni veror i merkatos. Christopher Nkunku kaloi te Milani, Nicolas Jackson te Bayern Munich, Renato Veiga te Villarreali, Carney Chukwuemeka dhe Aaron Anselmino te Borussia Dortmundi, Ben Chilwell te Strasburgu dhe David Datro Fofana te turqit e Fatih Karagümrük janë lojtarët që gjetën një sistemim të përkohshëm.

 

Te dy të tjerëve ende “të parkuar” trajneri i Blutë u ka hequr çdo shpresë rehabilitimi pavarësisht listës së dëmtimeve. “Janë lojtarë të Chelseat sepse kanë një kontratë me klubin. Për momentin, ata po vazhdojnë të stërviten veçmas. Ideja është të vazhdohet saktësisht në të njëjtën mënyrë. Që kur kemi nisur sezonin, nuk kam parë asnjërin prej tyre. Dhe nuk ka asnjë mundësi që të kthehen me ne.”

