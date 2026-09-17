Sterling dhe aksidenti me Lamborghini: pranon fajësinë, videot dhe dëshmitarët e fundosin

Pranimi i fajësisë i bërë nga Raheem Sterling në Gjykatën e Magjistratëve të Basingstoke ka sjellë një kthesë vendimtare në procesin ndaj tij. Seanca i referohet aksidentit të rëndë automobilistik ku u përfshi sulmuesi anglez në autostradat e Hampshire në maj 2026, për të cilin ai u deklarua fajtor për tre akuza: drejtim të rrezikshëm të automjetit, posedim të protoksidit të azotit për përdorim të papërshtatshëm dhe refuzim për t’iu nënshtruar marrjes së mostrës së gjakut.
Procedura gjyqësore ka nxjerrë në dritë pamje të reja nga arrestimi, si edhe ato të bëra tashmë publike, që tregojnë sjelljen e Sterling në drejtimin e një Lamborghini Urus, përveç rrëfimit të drejtpërdrejtë të tij se vuante nga varësia ndaj protoksidit. Një tablo që shkon përtej kronikës gjyqësore dhe përvijon profilin e një krize njerëzore përpara se të jetë profesionale: një tjetër talent i brezit të artë të futbollit anglez, i përfshirë nga një menaxhim i jetës private krejtësisht pa asnjë rrjet sigurie.
Si ndodhi aksidenti i Sterling: videot nga kamerat e makinave
Rindërtimi i paraqitur në sallën e gjyqit nga prokurori Simon Jones përshkroi një seri devijimesh që zgjati më shumë se një orë gjatë orarit të pikut të mëngjesit, përpara përplasjes përfundimtare. Automjeti i Sterling ishte raportuar më herët për manovra të rrezikshme dhe, sipas konstatimeve të policisë, Lamborghini e përfundoi rrugëtimin e saj duke shkulur një barrierë metalike dhe sinjalistikën rrugore. Risia e vërtetë e seancës qëndron te publikimi dhe analizimi i videove dhe dëshmive të dëshmitarëve, elemente që shkojnë shumë përtej një raportimi të thjeshtë të dëmeve materiale.
Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N
— London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026
Mes materialeve të administruara në dosje janë edhe pamjet e kamerës së instaluar në pjesën e pasme të një automjeti që po kalonte, të cilat ishin publikuar më parë: në video shihet Lamborghini e zezë e Sterling që afrohet me shpejtësi të madhe, ndërsa pas xhamit të përparmë, në anën e shoferit, duket një tullumbace e bardhë që lëviz përpara se të thithet. Në pamjet e mëtejshme vihet re se makina përshpejton dhe më pas frenon papritur, duke i detyruar automjetet që e ndiqnin të kryenin manovra emergjente për të shmangur përplasjen nga pas.
Deklaratat e policëve për Sterling: “Konfirmoi problemet me protoksidin”
Tablosë së provave iu shtuan edhe pamjet e kamerave të trupit të mbajtura nga agjentët që mbërritën në vendin e përplasjes. Videot tregojnë Sterling të ulur në kabinë, në gjendje konfuzioni, me dy bombola protoksidi azoti të vendosura mbi prehër, ndërsa një agjent i thotë: “Mund t’i vendosësh poshtë?”, përpara se të kryente arrestimin. I dërguar në qendrën hetimore të Basingstoke, futbollisti më pas dështoi në testet fizike të koordinimit dhe në testin e perceptimit të kohës.
Në procesverbalin e dorëzuar nga prokuroria thuhet se futbollisti “ishte apatik, i tërhequr në vetvete, i shqetësuar dhe me qepallat e ulura”. Për më tepër, pavarësisht se temperaturat e jashtme arrinin rreth 33 gradë, policët shënuan se Sterling dridhej dhe ankohej për të ftohtë të fortë. Gjatë procedurave të identifikimit në komisariat, vetë Sterling më pas i rrëfeu spontanisht personelit se kishte një varësi serioze nga protoksidi, i njohur gjerësisht si “gazi i të qeshurës”. Paradoksi i vërtetë i kësaj historie qëndron pikërisht te kontrasti mes seriozitetit të varësisë së deklaruar dhe lehtësisë me të cilën fenomeni i “hippy crack” vazhdon të nënvlerësohet në mjediset e futbollit profesionist anglez, ku shumë klube preferojnë të mbyllin sytë derisa situata të përfundojë në gjykatë.
Here is Raheem Sterling police body cam after he was caught doing balloon crack in his car has been charged for the following offences: dangerous driving, possession of nitrous oxide for wrongful inhalation, failing to provide a specimen. pic.twitter.com/B0adozZt4N
— London & UK Street News (@CrimeLdn) September 15, 2026
Dëshmitë që e fundosin Sterling: “Devijonte ndërsa thithte nga një tullumbace”
Gjatë seancës u lexuan dëshmitë e shoferëve që ndodheshin në autostradë në momentin e ngjarjes. “Kisha përshtypjen e vërtetë se ai shofer mund të vriste dikë. Sjellja e tij në drejtim ishte absolutisht e rrezikshme, devijonte vazhdimisht mes korsive”, deklaroi një grua që po drejtonte automjetin në të njëjtin segment rrugor, duke konfirmuar më pas praninë e gazit: “E pashë qartë grykën e tullumbaces së bardhë të fryrë mes buzëve të tij ndërsa ishte në timon”.
Edhe më e detajuar ishte dëshmia e një tjetër drejtuesi automjeti: “Vura re se makina lëvizte me ndërprerje dhe kryente ndërrime të papritura korsish, ndërsa me dorën e djathtë mbante një bombolë të lidhur me një tullumbace rozë dhe thithte prej saj. Telefonova menjëherë autoritetet për shkak të frikës nga një aksident i pashmangshëm”.
Statusi si lojtar pa kontratë dhe rreziqet penale: situata aktuale e Sterling
Pasojat e kësaj tabloje gjyqësore reflektohen si në lirinë personale të Sterling, ashtu edhe në karrierën e tij sportive. Pas ndërprerjes me marrëveshje të përbashkët të kontratës me Chelsean dhe periudhës së shkurtër te Feyenoord, sulmuesi ndodhet sot pa skuadër. Një gjendje izolimi sportiv që, duke analizuar ecurinë e dy viteve të fundit, nuk duket e rastësishme: vështirësitë fizike dhe rënia taktike e shfaqur në fushë ishin simptoma të dukshme të një gjendjeje të thellë dhe të patrajtuar.
Më të rëndat tani janë sanksionet penale: pasi ka pranuar përgjegjësinë për drejtim të rrezikshëm dhe posedim të substancave të ndaluara, Sterling rrezikon deri në 2 vjet burg. Vendimi i 25 nëntorit mund t’i japë fund jo vetëm çështjeve të tij gjyqësore, por edhe të gjithë karrierës së një futbollisti që, në kulmin e pjekurisë së tij sportive në moshën 31-vjeçare, ka pushuar së vrapuari në fushë për të ndjekur dobësitë e veta.