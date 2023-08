Sterilzimi/ Nis në GJKKO seanca për ish-zv.ministrin, biznesmenin Rrapaj dhe 6 të tjerët

Ka nisur në Gjykatën Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për ish-zv.ministrin e Shëndetësisë Klodian Rjepaj, biznesmenin Ilir Rrapaj dhe 6 personat e tjerë të akuzuar për shpërdorim detyre dhe mashtrim në rastin e koncesionit të sterilizimit.

Gjyqtarja Etleva Deda do të jetë ajo që do të vlerësojë masat e sigurisë për 8 personat e akuzuar, teksa seanca do të zhvillohet me dyer të mbyllura.

Arrest me burg

Klodjan Rjepaj, ish-zëvendësministri i Shëndetësisë

Ilir Rrapaj, biznesmen

Arrest shtëpie

Saimir Kadiu, ish-drejtor ekonomik MSH

M. S., drejtoreshe juridike

Detyrim paraqitje

Arben Gjata

Pertef Mersini

Genc Burazeri

Naile Ajazi