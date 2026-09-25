Stekë bilardo apo pushkë? Lojtari i Izraelit Abu Farchi përjashtohet e pas polemikave sqaron festimin e tij

Një festim që i kushtoi një ndeshje dhe që ndezi debatin. Kush e di nëse Abu Farchi, sulmuesi izraelit i lindur në vitin 2006, kishte menduar të krijonte gjithë këtë kaos me një gjest kaq të zakonshëm për të. Kanë kaluar 10 minuta nga pjesa e dytë e ndeshjes Austri–Izrael, e vlefshme për Ligën B të Nations League. Vendasit janë në avantazh 1-0 kur izraelitët gjejnë barazimin pikërisht me Farchin.
20-vjeçari i Colorado Rapids shënon me një goditje të saktë me kokë pas një gjuajtjeje të devijuar nga një shok skuadre. Bëhet fjalë për golin e tij të parë me kombëtaren. Djaloshi nuk e përmban gëzimin dhe drejtohet te flamuri i këndit për të përsëritur festimin e tij klasik: nxjerr flamurin nga toka dhe e vendos mes gishtave duke imituar një goditje bilardoje. Është një gjest karakteristik i tij: si në kampionat, ashtu edhe në kombëtare, Farchi feston çdo gol me atë mënyrë (siç mund të shihet edhe në profilin e tij në Instagram).
Shpjegimi për festimin
Këtë herë, megjithatë, kjo i kushtoi shumë shtrenjtë: para së gjithash sepse, për shkak se nxori flamurin nga toka, arbitri i tregoi kartonin e dytë të verdhë, duke i detyruar shokët e tij të luanin të gjithë pjesën e dytë me 10 lojtarë dhe më pas të humbnin ndeshjen. Përveç kësaj, sepse shumë njerëz e keqkuptuan gjestin e tij: në internet, për shumëkënd Farchi kishte simuluar një të shtënë me armë zjarri. Një tezë që shkaktoi debate, por për të cilën lojtari donte të hiqte çdo dyshim duke publikuar një story në profilin e tij në Instagram, me foton e festimit dhe emoji-n e topit të zi me numrin 8. Profili, ndërkohë, gjatë natës pas ndeshjes u bë privat: një veprim që mund të jetë shkaktuar nga vala e urrejtjes në rrjetet sociale që erdhi si pasojë e keqkuptimit të festimit të tij.
Çfarë ndodhi në Austri-Izrael?
Sayed Abu Farchi u përjashtua pasi shënoi golin e barazimit në ndeshjen e Nations League mes Izraelit dhe Austrisë. Festimi i lojtarit izraelit u ndëshkua nga arbitri bullgar, zoti Kabakov. Në minutën e 55′ të ndeshjes, Sayed Abu Farchi barazoi avantazhin fillestar të Austrisë me një goditje të saktë me kokë. Pasi festoi me shokët e skuadrës në fushë, sulmuesi izraelit u drejtua i vetëm te harku i goditjes së këndit për të kryer festimin e tij. Lojtari i Colorados (MLS) më pas shkuli flamurin nga toka, u gjunjëzua, vendosi dorën e majtë poshtë tij si një stekë bilardoje dhe shënjestroi me sy për të simuluar një goditje.
Një gjest që shkaktoi menjëherë konfuzion në stadium. Në çdo rast, lojtari pati vetëm kohë ta vendoste përsëri flamurin në vend përpara se arbitri t’i tregonte kartonin e verdhë, duke shkaktuar përjashtimin e sulmuesit, i cili ishte ndëshkuar me karton të verdhë edhe katër minuta më parë. Abu Farchi dhe shokët e tij të skuadrës mbetën të hutuar nga ky vendim, por arbitri qëndroi i palëkundur. Gjyqtari e konsideroi atë festim si sjellje josportive. Përjashtimi i lojtarit izraelit, pra, nuk erdhi me karton të kuq direkt për “nxitje të dhunës”, por për një karton të dytë të verdhë të shkaktuar nga mënyra e festimit. Ka shumë konfuzion rreth interpretimit të gjestit të Sayed Abu Farchit: dikujt i është dukur si gjesti i një pushke të drejtuar.
ISRAELI GETS A RED CARD FOR AN ISRAELI CELEBRATION pic.twitter.com/VQ6TJhSgPd
— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 24, 2026
Çfarë thotë rregullorja për festimin me flamurin e këndit
Por atëherë, pse mori kartonin e dytë të verdhë që i kushtoi përjashtimin? Çfarë ndëshkoi arbitri? Rregulli 17 (që lidhet me goditjen e këndit) shpjegon qartë se shtylla e flamurit të këndit nuk duhet të zhvendoset. Nuk është një rregull i shkruar posaçërisht për festimet, kjo është e qartë, por heqja e shtyllës nga toka dhe përdorimi i saj si objekt (si stekë bilardoje ose “armë”) mund të përfshihet lehtësisht në sjelljen josportive ose në festimin e tepruar/provokues.
Pra, nuk ekziston një nen që ndalon automatikisht dhe në mënyrë specifike “heqjen e flamurit pas një goli”, por arbitri ka një hapësirë të gjerë vlerësimi për gjestin dhe kontekstin, në varësi të asaj që sheh. Ai gjithashtu mund të kishte vendosur të mos merrte asnjë masë. Siç ndodhi në vitin 2022 me Neymar: gjatë ndeshjes PSG–Metz (5-0), e vlefshme për javën e fundit të Ligue 1 2021/22, braziliani shënoi një gol dhe shkoi drejt e te flamuri për ta hequr dhe për të imituar gjestin e një të shtëne me armë. Në atë rast, Neymar nuk mori as karton të verdhë dhe as përjashtim.
POV: you’re not Israeli so you don’t receive any card pic.twitter.com/cPmQRGmWIs
— MK (@MeidanK) September 24, 2026
Në rastin e Abu Farchi, arbitri e ndëshkoi me karton të verdhë një gjest që e konsideroi josportiv ose provokues (goditje bilardoje apo pushkë e drejtuar, cilido qoftë interpretimi). Kartoni i verdhë parashikohet nga rregullorja për festimet që konsiderohen të tepruara. Trajneri i Izraelit, Ran Ben Shimon, e pranoi vendimin pa polemika, duke shpjeguar: “E kuptoj plotësisht pse u përjashtua. Ai ngriti flamurin dhe e tundi: në Evropë është karton i verdhë. Arbitri i katërt ma shpjegoi dhe e kuptova”. Në të vërtetë, nuk është pikërisht kështu, por bëhej fjalë për një interpretim të lirë të gjestit nga ana e arbitrit. Është e vërtetë, ndërkohë, se Abu Farchi e ka zakon të festojë në këtë mënyrë. Vetëm disa muaj më parë, në një tjetër ndeshje, Abu Farchi kishte festuar në të njëjtën mënyrë dhe edhe në atë rast kishte marrë një karton të verdhë. Por, me sa duket, nuk e kishte mësuar mësimin.