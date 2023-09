Stefano De Martino-Belen/ Sërish të ndarë, por a do ribashkohen sërish?

Në intervistën e re me Francesca Fagnagni, Stefano De Martino foli për tema të ndryshme. Nga fëmijëria e tij në Torre Annunziata para suksesit të tij, ku “nuk kishte derë në ndërtesë” dhe “kishte shiringa në tokë”, te karriera e tij, marrëdhëniet e tij me gratë dhe me Maria De Filippi, deri te statusi i marrëdhënies së tij aktuale.

“A e keni kuptuar se është i divorcuar?” në fakt e pyet me shaka prezantuesi duke iu referuar përfundimit të lidhjes me bashkëshorten e tij Belen Rodriguez. Sepse “Ju bëni kërkesë për divorc, pastaj ktheheni bashkë dhe ai skadon”. Stefano përgjigjet me vendosmëri: “Martesa ime nuk mbaroi për shkak të tradhtisë” duke vazhduar: “Unë nuk jam shenjtor, por besoj vërtet në ekskluzivitetin e ndjenjave”.

Duke përjashtuar, të paktën nëse dëgjojmë Stefanon, hipotezën e tradhtisë, pyetja mbetet ende: pse u ndanë sërish Rodriguez dhe De Martino? Për momentin nuk kemi asnjë përgjigje. Dyshja, të cilët u martuan në vitin 2013, pasi kishin qenë në lidhje për disa vite dhe prindër të Santiagos, u ndanë për herë të parë në vitin 2015 (pa finalizuar kurrë divorcin) dhe filluan histori të reja dashurie. Ajo e gjeti lumturinë në krahët e Antonino Spinalbese me të cilin pati një vajzë, Luna Marì. Ai ka pasur disa flirte.

“Së shpejti do të (ri) ndahemi dhe ai do të shkojë me femra të tjera”, kishte thënë Belén me shaka në prill të 2022. Pak më shumë se një vit më vonë, për të qenë të saktë korrikun e kaluar, erdhi ndarja e tretë. Dhe tashmë të dy protagonistët e kësaj telenovele të pafundme duket se kanë vazhduar me dashuri të reja. Megjithatë, duke pasur parasysh të kaluarën, fjala e fundit nuk është thënë: a do të jetë një ndërprerje përfundimtare apo ka ende vend për një pajtim tjetër? Për ta zbuluar, na mbetet vetëm të presim zhvillime të reja.