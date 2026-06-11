Starton sonte Botërori 2026: të gjithë stadiumet ku do të luhet mes SHBA-së, Meksikës e Kanadasë

Botërori i futbollit 2026 do të nisë të enjten më 11 qershor 2026 në stadiumin e Mexico City me përballjen mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut, për t’u mbyllur me finalen e parashikuar të dielën më 19 korrik në New York New Jersey Stadium. Për herë të parë në histori, turneu do të organizohet bashkërisht nga tre vende: United States, Mexico dhe Canada. Ndeshjet do të zhvillohen në 16 stadiume që u përkasin po aq qyteteve pritëse të shpërndara në të gjithë Amerikën e Veriut (11 në SHBA, 3 në Meksikë dhe 2 në Kanada).
Siç parashikohet nga rregullorja zyrtare, FIFA u imponon stadiumeve të heqin përkohësisht emrat e tyre komercialë (të lidhur kryesisht me sponsorët e klubeve të NFL ose MLS) për të përdorur emra të përgjithshëm të lidhur me qytetin.
Stadiumi legjendar i Mexico City do të presë ndeshjen hapëse të turneut më 11 qershor 2026. Kështu do të bëhet stadiumi i parë në historinë e futbollit që pret ndeshje në tre edicione të ndryshme të Botërorit (pas atyre legjendare të vitit 1970 me Pele dhe të vitit 1986 me Diego Maradona). Por nuk mbaron këtu. Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) në Inglewood konsiderohet impianti sportiv më i shtrenjtë i ndërtuar ndonjëherë në botë, me një kosto të vlerësuar prej rreth 5.5 miliardë dollarësh.
Stadiumet e Botërorit 2026 në SHBA: finalja e 19 korrikut në Nju Jork
*New York/New Jersey: New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) – 82.500 spektatorë
Impianti njihet për fasadën e jashtme të veshur dhe sistemin gjigant të ndriçimit LED.
*Dallas (Arlington): Dallas Stadium (AT&T Stadium) – 94.000 spektatorë
Është një nga strukturat me hapësirën më të madhe të vetme në botë, e pajisur me një çati të lëvizshme që hapet për 12 minuta. Konsiderohet një shembull autentik i arkitekturës moderne.
*Atlanta: Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) – 75.000 spektatorë
Karakteristika më e famshme e stadiumit është çatia e lëvizshme në formë “vorbulle”. Është një nga stadiumet më të qëndrueshme në botë.
*Los Angeles (Inglewood): Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) – 70.000 spektatorë
Një kryevepër e vërtetë prej 5.5 miliardë dollarësh. Stadium me natyrë hibride indoor-outdoor: fusha është gërmuar 30 metra nën nivelin e tokës.
*Houston: Houston Stadium (NRG Stadium) – 72.000 spektatorë
I hapur në vitin 2002, është stadiumi i parë në historinë e NFL që është pajisur me një çati të lëvizshme dhe dallohet për sektorin “Bull Pen”, ku vendosen tifozët më të zhurmshëm të Houston Texans.
*San Francisco Bay Area: San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) – 71.000 spektatorë
I pajisur me teknologji të qëndrueshme. Në çatinë e kësaj strukture, ashtu si edhe në stadiume të tjera amerikane, janë instaluar panele diellore.
*Seattle: Seattle Stadium (Lumen Field) – 69.000 spektatorë
Veçantia e këtij stadiumi janë dy çatitë e mëdha të lëvizshme. Forma e tij si patkua me skajin verior të hapur e bën unik, duke ofruar një pamje të mrekullueshme të horizontit të Seattle.
*Philadelphia: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) – 69.000 spektatorë
Konsiderohet stadiumi më “i gjelbër” në botë, i pajisur me 11.000 panele diellore.
*Kansas City: Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) – 73.000 spektatorë
I ndërtuar në vitet ’70, nuk ka çati apo mbulesa futuriste, por konsiderohet një kryevepër për sa i përket dukshmërisë. Për më tepër, konsiderohet impianti sportiv më i zhurmshëm në botë.
*Boston (Foxborough): Boston Stadium (Gillette Stadium) – 65.000 spektatorë
Pas një rikonstruksioni të rëndësishëm, stadiumi është pajisur me një ekran gjigant HD dhe ka një sipërfaqe prej 22.000 metrash katrorë, 50.000 metra katrorë hapësira mikpritjeje dhe lidhje të plotë mes të gjitha niveleve të tribunave.
*Miami (Miami Gardens): Miami Stadium (Hard Rock Stadium) – 65.000 spektatorë
I pajisur me një tendë të madhe të hapur në qendër, është një nga impiantet më të përdorura për lloje të ndryshme eventesh.
Ndeshja e parë e Kupës së Botës 2026 në Meksikë: të gjithë stadiumet
*Mexico City: Mexico City Stadium (Estadio Azteca)
Për Botërorin, struktura është rinovuar plotësisht me instalimin e një çatie të re të lehtë me panele fotovoltaike dhe një fasadë me ekrane dhe drita LED dinamike.
*Guadalajara: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)
Një stadium i veçantë me formë që kujton një vullkan. Muret e jashtme janë të mbuluara me bar natyral që ngrihet nga toka deri te baza e tribunave.
*Monterrey: Estadio Monterrey (Estadio BBVA)
Është stadiumi ku luan skuadra meksikane e Monterrey. Një mrekulli moderne e pajisur me zgjidhje energjetike kompakte dhe teknologji të avancuara.
Në Toronto dhe Vancouver ndeshjet e Botërorit 2026 në Kanada
*Vancouver: BC Place Vancouver
Bëhet fjalë për një stadium vërtet fantastik, të gjeneratës së fundit. Një vepër arkitekturore mahnitëse e vendosur në brigjet e False Creek.
*Toronto: Toronto Stadium (BMO Field)
Karakteristika kryesore, pas rikonstruksionit për Botërorin, janë tribunat shumë pranë vijës fundore (në stilin perfekt anglez).