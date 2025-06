Specialja nuk lejon lirimin nga qelia të Hashim Thaçit: Rrezikon të arratiset

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë, është marrë vendim për vazhdimin e paraburgimit edhe për dy muaj tjerë ndaj Hashim Thaçit në rastin ku bashkë me Kadri Veselin, Rexhep Selimin dhe Jakup Krasniqin, akuzohen për krime lufte.

Vendimi është marrë më 11 qershor 2025 nga kryetari i trupit gjykues, Charles Smith III.

Prokuroria kishte pretenduar se Thaçi vazhdon të paraqesë rrezik për arratisje pasi ai është në dijeni për akuzat serioze të konfirmuara ndaj tij. Po ashtu, ata e mbështesin këtë argument me faktin çështja e Prokurorisë ka përfunduar dhe tashmë Thaçi ka njohuri të plotë edhe për provat që janë kundër tij.

Prokuroria kishte pretenduar gjithashtu se së shpejti Thaçi do të ketë informacione të ndjeshme në lidhje me dëshmitarët dhe provat që do t’i paraqesë mbrojtja e viktimave. Veç kësaj, fakti që Thaçi ka aktakuzë për pengim të procedurave, sipas Prokurorisë, e rritë motivin e tij që ai të arratiset.

Ndërsa, mbrojtja e Thaçit e përfaqësuar nga avokati Luka Mishetiq ka thënë se as gjykatësi i procedurës paraprake dhe as trupi gjykues nuk kanë konstatuar ndonjëherë se ka rrezik që Thaçi të arratiset nga drejtësia.

Ndërsa, lidhur me këtë aspekt, trupi gjykues ka thënë se Prokuroria vazhdimisht po përsëritë argumente që janë shqyrtuar dhe refuzuar më parë.

Kurse sa i përket argumentit të ri të Prokurorisë, që Thaçi do të ketë informacion të ndjeshëm për dëshmitarët e mbrojtjes së viktimave, trupi gjykues theksoi se nuk është argument bindës për të mbështetur pretendimet që Thaçi ka rrezik të arratiset.

Sipas trupit gjykues, ky argument mund të ishte më i përshtatshëm të shqyrtohet tek pjesa e pengimit të procedurave.

Si rrjedhojë, trupi gjykues ka thënë se nuk ka informacione të mjaftueshme që Thaçi mund të ikë nga drejtësia në këtë fazë të procedurës.

Tek pika e pengimit të procedurave, Prokuroria kishte thënë se Thaçi paraqet një rrezik të tillë duke u bazuar në klimën e përgjithshme të ndërhyrjes ndaj dëshmitarëve në Kosovë.

Veç kësaj, Prokuroria ka theksuar se përfundimi i çështjes së tyre e rrit rrezikun për pengim pasi që i akuzuari ka njohuri të plotë mbi çështjen dhe dëshmitarët mund t’i ekspozohen rreziqeve.

“ZPS thekson gjithashtu se informacioni i ndjeshëm i është zbuluar mbrojtjes, përfshirë të akuzuarin, duke rritur rrezikun e ekspozimit ndaj publikut dhe duke dëmtuar mbrojtjen e dëshmitarëve në rast lirimi”, thuhet në vendim.

Mbrojtja e kishte kundërshtuar argumentin e mbrojtjes, duke pretenduar se rreziku i pengimit të procedurave duhet të ulet me kalimin e kohës dhe me përfundimin e çështjes së Prokurorisë.

Po ashtu, mbrojtja ka argumentuar se dëshmitarët që pret t’i thërrasë mbrojtësi i viktimave janë ekspertë ndërkombëtarë dhe jo dëshmitarë të ndjeshëm, prandaj nuk ka asnjë rrezik për ndërhyrje.

Trupi gjykues ka thënë se duke u mbështetur edhe në faktin që janë konfirmuar akuzat që Thaçi ka tentuar që të pengojë drejtësinë, lirimi i tij nuk do të ishte në përputhje me mbrojtjen efektive të dëshmitarëve.

Si rrjedhojë, u konkludua që Thaçi përbën rrezik që të pengojë vazhdimin e procedurave të DhSK-së.

Prokuroria kishte parashtruar se Thaçi vazhdon të paraqesë rrezik për kryejnë e krimeve të tjera duke përfshirë ato ndaj dëshmitarëve që kanë dhënë ose mund të japin dëshmi në fazat e mëvonshme në këtë çështje.

Trupi gjykues ka rikujtuar gjetjet e tij të mëparshme, se rreziku që Thaçi mund të kryejë krime të tjera vazhdon të ekzistojë.

“Trupi fjykues thekson faktin se gjykimi në këtë çështje është në vazhdim, se identitetet e dëshmitarëve të ndjeshëm janë zbuluar për z. Thaçi, dhe se çdo rrezik për kryerjen e mëtejshme të krimeve duhet të shmanget”, thuhet në vendim.

Trupi gjykues është i mendimit që asnjë masë alternative duke përfshirë edhe lirimin me kusht, nuk i zbusin mjaftueshëm rreziqet ekzistuese të këtij procesi. Si rrjedhojë, u urdhërua që t’i vazhdohet paraburgimi Thaçit edhe për dy muaj të tjerë.

Ndërkohë, më 15 prill 2025, Prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave në këtë rast.

Zyra e Prokurorit të Specializuar, më 30 shtator 2022 ka dorëzuar aktakuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, e cila përbëhet nga dhjetë pika me akuza, ku këta të fundit ngarkohen për krime lufte e krime kundër njerëzimit.

Më 29 prill 2022, Zyra e Prokurorit të Specializuar kishte dorëzuar një aktakuzë të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, ku pretendohet se katër të akuzuarit kanë kryer krime lufte edhe në Gjilan, Budakovë e Semetishtë.

Më 9 nëntor të vitit 2020, në paraqitjet e tyre të para, Jakup Krasniqi e Hashim Thaçi janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që u vihen në barrë. Njëjtë është deklaruar edhe Veseli në paraqitjen e tij më 10 nëntor, sikurse edhe Rexhep Selimi më 11 nëntor.

Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimitdhe Jakup Krasniqit është konfirmuar më 26 tetor 2020. /BetimipërDrejtësi