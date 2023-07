Spanjë/ Zhduket varka me 200 emigrantë në ishujt Kanarie

Ekipet e shpëtimit spanjollë po kërkojnë në ujërat e ishujve Kanarie, për një varkë që mbante të paktën 200 emigrantë afrikanë, të cilët u zhdukën më shumë se një javë më parë. Grupi i ndihmës Walking Borders thotë se varka e peshkimit lundroi nga Kafountine, një qytet bregdetar në Senegalin jugor që është afërsisht 1.700 km nga Tenerife.

Dy varka të ngjashme me dhjetëra persona të tjerë thuhet se janë gjithashtu të zhdukur. Shërbimi i shpëtimit detar i Spanjës tha se një aeroplan i ishte bashkuar kërkimit.

Varka me 200 persona në bord u nis nga Kafountine më 27 qershor, duke u nisur për në Ishujt Kanarie. Ka pak detaje në lidhje me dy varkat e tjera, megjithatë agjencia e lajmeve ‘Reuters’ citoi Helena Maleno të ketë thënë se njëra ka rreth 65 persona në bord, tjetra deri në 60. Kjo do të sillte numrin e përgjithshëm të njerëzve të zhdukur në tre varkat, në më shumë se 300.

Të paktën 78 persona u konfirmuan të mbytur, por Kombet e Bashkuara raportuan se deri në 500 ishin ende të zhdukur. Udhëtimi nga Afrika Perëndimore në Ishujt Kanarie është ndër rrugët më të rrezikshme për emigrantët, shkruajnë mediat e huaja.

IOM citon Ministrinë e Brendshme të Spanjës të thotë se 15.682 njerëz mbërritën në mënyrë të paligjshme në Ishujt Kanarie në vitin 2022, një rënie prej 30% krahasuar me 2021. “Pavarësisht rënies nga viti në vit, flukset përgjatë kësaj rruge të rrezikshme që nga viti 2020 mbeten të larta në krahasim me vitet e mëparshme”, thotë IOM.