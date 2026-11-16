Spanja ka humbur. Vetëm ky fakt përbën një lajm. Madje, një lajm të madh. Trajneri De la Fuente është përballur me një pezullim pas më shumë se dy vitesh e gjysmë. Në Madrid triumfoi Anglia, e cila fitoi me rezultatin 3-2 dhe në një moment, përpara se të mbetej me dhjetë lojtarë, kryesonte 3-0. Një sukses i madh për Tuchel, i cili mori edhe vendin e parë në grup. Megjithatë, ndeshja u shoqërua me momente të shumta tensioni, ku protagonistë ishin edhe dy futbollistë që janë shokë skuadre në nivel klubesh: Bellingham dhe Cucurella.
Anglia mposht Spanjën dhe i jep fund ecurisë së saj pa humbje
Dita pas ndeshjes është përjetuar me vetëdije në Spanjë. Ishte e pamundur të mos humbisnin kurrë më. Megjithatë, kjo humbje ka një domethënie të veçantë. Anglia e rrëzoi Spanjën, duke i shkaktuar asaj të njëjtën humbje 3-2 që kishte pësuar në shtator në “Wembley”. Këtë herë Tuchel ia doli dhe mbetet të shihet se si do të kishte përfunduar ndeshja nëse të dyja skuadrat do të kishin luajtur me nga 11 futbollistë. Ajo që është e sigurt, është se Trafford pati një meritë të madhe në këtë fitore. Kjo nuk ishte thjesht një ndeshje e zakonshme e Nations League, por diçka më shumë, siç u dëshmua edhe nga disa momente të nxehta gjatë takimit.
İspanya2 İngiltere 3
İngiltere galibiyeti ile biten maçtan sonra
Ben White, Cucurella, Bellingham, Fabian
Tartışma yaşadılar
Ortalık gerildi
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— Hakan Black Eagle 🦅🦅🦅 (@Hakan91591520) November 15, 2026
Tensione të mëdha në momentin e kthimit në dhomat e zhveshjes
Tensioni ishte në nivele shumë të larta në “Wanda Metropolitano”. Pas vërshëllimës së fundit të pjesës së parë, shpërtheu një përplasje e vogël mes Fabian Ruiz, Ben White dhe Jude Bellingham, të cilët patën fjalë me njëri-tjetrin. Në mes u përfshi edhe Marc Cucurella, i cili duket se nuk mungon asnjëherë kur bëhet fjalë për një debat apo përplasje. Nuk pati kontakt fizik, por gjakrat ishin ndezur dhe situata u qetësua vetëm kur futbollistët nisën të futeshin në dhomat e zhveshjes.
🗣️ Jude Bellingham demande à Marc Cucurella de se lever, considérant la faute moins grave que ce que l’Espagnol laisse paraître et perd patience avec son coéquipier en club.
@ainoafrndz https://t.co/xFMPYqcIUg
— Le Journal du Real (@lejournaldureal) November 15, 2026
Bellingham dhe fjalët që i pëshpëriti mbrojtësit Cucurella në vesh
Pak më parë, megjithatë, ishte regjistruar edhe një tjetër moment tensioni, ku protagonistë ishin dy shokët e skuadrës, Bellingham dhe Cucurella. Pasi ishin përshëndetur përzemërsisht përpara ndeshjes, në fundin e pjesës së parë ata përjetuan një moment përplasjeje. Mbrojtësi i Real Madrid mbeti i shtrirë në fushë pas një dueli, ndërsa VAR-i po shqyrtonte mundësinë e dhënies së një penalltie për anglezët. Bellingham, në vend që ta linte situatën të kalonte, iu afrua shokut të tij të klubit dhe i tha diçka në tone të ashpra.
Këto pamje nuk kaluan pa u vënë re në Spanjë, veçanërisht në Madrid. Mbetet mister se çfarë mund t’i ketë pëshpëritur në vesh mbrojtësit Cucurella mesfushori i jashtëzakonshëm. Me siguri, Mourinho do të duhet t’u thotë nga dy fjalë të dyve. Gjithsesi, këto janë situata që me shumë gjasa do të kalojnë pa lënë gjurmë. Bellingham dhe Cucurella kanë shumë eksperiencë dhe ndoshta i kanë sqaruar gjërat që pas ndeshjes, ose do të kenë mundësi ta bëjnë këtë në ditët në vijim. Mourinho ka nevojë për ta, ka nevojë për dy futbollistë të nivelit të lartë që të kenë marrëdhënie të mira me njëri-tjetrin, si brenda, ashtu edhe jashtë fushës.