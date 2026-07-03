Spanja në alarm/ Pas 900 Viktimave në qershor, vendi përball valës tjetër të të nxehtit

Vera e vitit 2026 nuk ka ofruar asnjë pushim. Vetëm pak ditë pasi vala e parë e të nxehtit, e cila vlerësohet të ketë shkaktuar gati 900 vdekje në qershor , sipas sistemit të monitorimit të vdekshmërisë MoMo të drejtuar nga Ministria e Shëndetësisë, filloi të lehtësohej, Agjencia Shtetërore Meteorologjike e Spanjës është tashmë në gatishmëri për një episod të ri.
Vetë AEMET ka treguar në mediat sociale se në ditët në vijim masa ajri shumë të ngrohta do të përfshijnë Spanjën dhe se një valë e re nxehtësie nga fundjava e tutje nuk mund të përjashtohet. Parashikimi tregon për temperatura të larta gjatë ditës dhe natës për disa ditë me radhë, një model që është bërë tashmë normë këtë verë.
Shkaktari është një masë ajri shumë e ngrohtë në nivele të ulëta në perëndim të gadishullit, e cila po lëviz drejt Portugalisë dhe Spanjës dhe e cila, sipas grafikëve të fundit të parashikimit, mund të shkaktojë atë që do të njihej tashmë si vala e dytë e të nxehtit e vitit në Spanjë .
Episodi tashmë po ndihet në terren. Zonat perëndimore të Extremadurës dhe Andaluzisë, veçanërisht lugina e Guadalquivir, janë nën alarm portokalli me temperatura në rajonin prej 40 deri në 42 ºC , ndërsa alarmet e verdha janë aktivizuar përgjatë brigjeve të Ebros, në Pirenejt e Lleidas dhe në jug të Gran Canarias.
Shkaku themelor është grumbullimi i nxehtësisë ekstreme në nivele të ulëta në perëndim të gadishullit, ku një kupolë e re nxehtësie po formohet mbi ujërat e Atlantikut që tashmë po tregojnë temperatura të larta sipërfaqësore. Kjo kupolë do të nxisë episodin gjatë ditëve në vijim.
Temperaturat do të vazhdojnë të rriten gjatë fundjavës së 3 deri në 5 korrik dhe do të vazhdojnë të rriten gjatë ditëve të para të javës pasardhëse. Ishujt Kanarie nuk do të kursehen: temperaturat maksimale priten rreth 36 ºC në ishujt perëndimorë dhe 38 ºC në ata lindorë, me minimume mbi 20–23 ºC dhe deri në 28–30 ºC në zonat me lartësi të mesme, megjithëse episodi atje pritet të jetë më pak ekstrem sesa në kontinent dhe në Ishujt Balearik.
Veriu nuk do të shpëtojë as ai. Rritja e temperaturave do të ndihet nga e shtuna dhe, mbi të gjitha, të dielën, në zonat veriore, veçanërisht në Galicia , një rajon ku ky lloj rritjeje tenton të jetë më i habitshëm sepse është kaq i pazakontë.