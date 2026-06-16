Spanja, dështim epik: 74% zotërim topi, 12-2 goditjet, por Kepi i Gjelbër rrëmben pikën

Një debutim për t’u harruar plotësisht ai i Spanjës në Botërorin 2026. Kampionët në fuqi të Europës barazojnë në mënyrë të pabesueshme 0-0 kundër Kepit të Gjelbër, që i dhuron vetes një ditë historike në Atlanta: Peshkaqenët Blu e festojnë debutimin e tyre absolut në një Kupë Bote duke marrë menjëherë një pikë. Yamal duhet të presë deri në minutën e 71-të për të bërë debutimin e tij në kompeticionin më të rëndësishëm për kombëtaret, ndërsa Furia e Kuqe tani do të duhet të reagojë kundër Uruguait dhe Arabisë Saudite, kundërshtarët e ardhshëm në Grupin H.
Barazimi i bujshëm, Spanja gabon në debutim kundër Kepit të Gjelbër
Siç pritej, Spanja e nisi ndeshjen duke kërkuar menjëherë golin, por në fakt 45 minutat e para u mbyllën me rezultatin 0-0. Kepi i Gjelbër zhvilloi një fazë mbrojtëse perfekte, duke treguar se i kishte studiuar mirë kundërshtarët e tij dhe pa u lënë praktikisht asgjë deri në minutën e 39-të, kur Spanja iu afrua shumë avantazhit. Cucurella krijon aksionin dhe Ferran Torres godet traversën. Në rikthimin e topit, Oyarzabal provon me kokë, por portieri devijon në goditje këndi. I njëjti kombinim u përsërit pak më vonë dhe pa portierin Vozinha të fitonte duelin me lojtarin e Barcelonës.
Por nuk ka asgjë për të bërë: Spanja nuk arrin të shembë murin e ngritur nga Kepi i Gjelbër, që tregon se nuk është thjesht një pjesëmarrës në këtë Botëror, por një kombëtare që do të luftojë në të tre ndeshjet para se të bëjë bilancin. Kështu, mes rasteve të shpërdoruara dhe një mbrojtjeje perfekte, Spanja shkon në dhomat e zhveshjes pa shënuar asnjë gol, duke e nisur pjesën e dytë sërish nga rezultati 0-0. Në pjesën e dytë, Spanja përpiqet sërish me ngulm të gjejë golin, por nuk arrin të gjejë rrugën e rrjetës, e ndalur nga një Vozinha i jashtëzakonshëm dhe nga pasaktësia. Por meritë e madhe i takon Kepit të Gjelbër për ndeshjen thuajse perfekte të zhvilluar, veçanërisht në fazën mbrojtëse.
Rezultati është i bujshëm: në debutimin e tyre në Botëror, kampionët në fuqi të Europës nuk shkojnë më shumë se një barazim 0-0 kundër Kepit të Gjelbër. Meritë e afrikanëve, protagonistë të një ndeshjeje të madhe në mbrojtje, por edhe e mungesës së agresivitetit nga ana e spanjollëve. Ferran goditi traversën në fund të pjesës së parë, por Spanja krijoi shumë pak raste për gol. Ky barazim që Kepi i Gjelbër i imponoi Spanjës vlen si një fitore.