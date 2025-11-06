Spalletti vendos rregullat edhe për kopshtarët e Juventusit: ka një kërkesë specifike

Luciano Spalletti gjithmonë ka qenë i vëmendshëm ndaj çdo detaji dhe edhe klubi i Juventus është përfshirë nga puna e tij detajoze: lojtarët duhet të përthithin filozofinë e tij, por nuk janë të vetmit që duhet të bëjnë një shtesë pune për t’i drejtuar të gjitha gjërat në shinat e duhura. Trajneri i sjell skuadrës përvojën dhe mënyrën e tij të të vepruarit që përfshin të gjithë, përfshirë edhe kopshtarët në Continassa, të cilët duhet të respektojnë udhëzimet e tij.
Sipas asaj që raporton Tuttosport, ish-trajneri i Kombëtares nuk kufizohet vetëm në përsosjen e punës në fushë, por kërkon që çdo gjë të jetë perfekte. Dhe çfarë ka më të rëndësishme se fusha? Nga aty fillon çdo gjë, dhe një terren loje i shkëlqyer është thelbësor për të përgatitur ndeshjet që e presin ekipin bardhezi. Për këtë arsye, ai ka dashur të flasë personalisht me ata që merren me të, për t’u dhënë udhëzime të sakta që vijnë nga përvoja e tij.
Spalletti i përpiktë edhe me kopshtarët
Çdo gjë duhet të jetë perfekte, dhe të kesh një fushë të mirë loje është baza për të bërë më pas një punë të mirë me pjesën tjetër të skuadrës. Continassa ka tre fusha stërvitore ku çdo ditë stërvitet Juventus, dhe Spalletti ka dashur të flasë personalisht me kopshtarët për t’u shpjeguar se si duhej të ishte bari i përshtatshëm për stilin e tij të lojës. Ai është interesuar për mënyrën se si pritet bari dhe si kryhet mirëmbajtja, përpara se të parashtronte kërkesat e tij: trajneri ka kërkuar uniformitet dhe një prerje mjaft të ulët, për të lejuar që topi të lëvizë më mirë dhe pa pengesa.
Kjo është një mani e tij prej disa vitesh tashmë, sepse është i bindur se edhe në stërvitje topi duhet të udhëtojë me të njëjtën shpejtësi si në ndeshje. Kjo shërben për t’i mësuar lojtarët të kenë kontrollin dhe të mos ulet kurrë niveli i vëmendjes — një element thelbësor që më pas do të reflektohet edhe në ndeshjet zyrtare: ndalohet shpërqendrimi dhe ngadalësia në reagim; Juventusi i tij është një makinë që ecën shpejt dhe të gjithë duhet të jenë gati për të shpërthyer.
Puna në pritje të derbit
Këtë javë në veçanti, Spalletti ka pasur për të bërë punë shtesë: pas krahëve ka barazimin në Champions League kundër Sportingut dhe të shtunën Juventusi do të përballet me Torinon në derbi. Është gjithmonë një ndeshje delikate sepse në qytet përjetohet me shumë ndjeshmëri, dhe trajneri nuk mund të bëjë asnjë hap të gabuar. Për këtë arsye ai po përpiqet të përshpejtojë ritmin për t’u gjetur gati për këtë takim, thelbësor për të vazhduar punën me qetësi. Nga ana tjetër nuk është një skuadër veçanërisht e rrezikshme, por këto sfida kanë një shije krejtësisht të ndryshme, sidomos për një trajner të ri që është thirrur të sjellë rezultate me shpejtësi në një ambient shumë kërkues.