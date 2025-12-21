Spalletti tregon limitet e Zhegrovës, kërkon dikë në sallën e shtypit: “Ku janë ata?”

Juventusi merr tri pikë themelore për t’u afruar sërish zonave të larta të renditjes në Serie A. Fitorja 2-1 ndaj Romës, pas suksesit në fushën e Bolognës, i lejon Luciano Spallettit të kalojë një Krishtlindje më të qetë dhe më të vetëdijshme për forcën e një Juventusi që në “Stadium” ka treguar dhëmbët. Te njerëzit, te grupi, te loja, por edhe te individët. Spalletti i analizoi të gjithë këta faktorë dhe më pas u ndal te disa lojtarë në veçanti, mbi të gjitha: Edon Zhegrova.
Kosovari hyri në fushë në pjesën e dytë për të zëvendësuar Conceiçaon dhe në ndeshjen e tij peshon pa dyshim gabimi që çoi në kundërsulmin e Romës, nga i cili erdhi goli i Baldanzit. Në mes, megjithatë, shumë gjëra të mira nga ish-lojtari i Lille, i aftë të ndezë Stadiumin si pak të tjerë. Por diçka nuk i pëlqen Spallettit, i cili në sallën e shtypit pas ndeshjes u drejtohet të gjithëve atyre që kërkonin me ngulm një përdorim më të shpeshtë të tij në formacionin titullar. Ai i kërkon, duke iu drejtuar gazetarëve që me insistim e kishin pyetur për përdorimin e tij: “Ku janë ata?”
Dhe kështu nis një arsyetim më i qartë mbi kushtet e kosovarit. “Sa herë është folur për të?”, nis Spalletti duke hapur një diskutim të gjerë për lojtarin: “Kur e sjell në gjysmën tënde të fushës nuk të lënë të rinisesh, sepse të mungon një për të bërë atë që bëjnë të gjithë, dhe nëse të mungon një, ata këtë epërsi ta bëjnë të paguash – shton ai. – Pastaj kur e çon 20 metra më përpara, për duelet një kundër një, është një tjetër histori”.
Këtu Spalletti lartëson plotësisht punën e Zhegrovës, duke njohur cilësitë e tij të mëdha në fazën sulmuese që i kanë sjellë Juventusit disa raste shumë të rrezikshme përballë Svilarit: “Ka bërë dy krosime që potencialisht ishin dy gola, sepse i godet fort, ta dërgon topin në kokë”.
Dhe shpjegon më tej: “Mjafton që një të qëndrojë në vend, ta dërgon topin në kokë dhe ti shënon – përsërit ai. – Por pastaj duhet të jesh i zoti ta rikthesh lart pa kontributin e tij, sepse të tjerët të shtyjnë pas, të detyrojnë ta bësh atë gjë në inferioritet numerik. Nuk ka shpërthimin prej 70 metrash dhe kundër këtyre skuadrave bëhet e vështirë, sepse pastaj ai të jep dy topa, ndaj duhet të qëndrosh brenda këtij ekuilibri”.
Praktikisht, Spalletti nënvizon kufijtë e lojtarit të tij: “Shpresa është që ata dy topa që të jep të prodhojnë diçka dhe që të tjerët, edhe në inferioritet numerik brenda gjysmës së fushës, të arrijnë të kompensojnë cilësinë që kanë kundërshtarët”.