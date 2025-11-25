Spalletti tallet për të ftohtin nga gazetarët norvegjezë: i çudit me përgjigjen

Juventus zbarkon në Rrethin Polar Arktik për të luajtur Champions League kundër Bodo Glimt në një klimë shumë armiqësore. Duke zbritur nga avioni lojtarët panë termometrin të zbresë deri në -6°, duke e ndier edhe më pak në lëkurë ndërsa ishin të mbështjellë nga bora. Është një situatë ekstreme me të cilën skuadra vendase bashkëjeton gjithmonë, një faktor që e shfrytëzon në Europë për të pasur një avantazh të vogël kundër kundërshtarëve shumë më të fortë. Të ftohtit i tremb të gjithë përveç teknikut Luciano Spalletti, i cili ndihet perfekt në elementin e tij, duke habitur madje edhe norvegjezët që prisnin nga ai një reagim të ndryshe.
Spalletti nuk trembet nga i ftohti norvegjez
Ndeshja do të luhet në fushë sintetike, sepse ajo me bar natyral nuk do t’i rezistonte temperaturave të akullta që regjistrohen në qytetin e Bodo. Sonte Juve do të luajë nën zero dhe do të duhet të përballet edhe me borën që do të bjerë me bollëk, një situatë që nuk e impresionon aspak trajnerin. Në konferencën për shtyp gazetarët norvegjezë e kanë marrë nëpër gojë duke bërë shaka me faktorin e të ftohtit, por nuk ishin të përgatitur për përgjigjen e tij.
Spalletti e kapi menjëherë rastin për t’ua kujtuar të kaluarën e tij: “Me mua e ke të vështirë sepse kam qenë gjashtë vjet në Rusi, me këtë buzëqeshje që ushtron siguri me mua e ke të vështirë. Kam jetuar atje një kohë të gjatë, në Rusi shkojnë të gjithë të bëhen trajnerë dhe ikin pas tre muajsh. Unë kam qëndruar pesë vjet dhe më ka lindur edhe një vajzë sepse më pëlqente, ndaj do ta kesh të vështirë”.
Bora dhe akulli nuk i bëjnë aspak përshtypje sepse trajneri ka qenë në drejtimin e Zenit Shën Petersburg nga 2009 deri në 2014 dhe edhe atje është përballur me temperatura mjaft të ulëta. Është e qartë pse gjatë inspektimit të fushës lojtarët e Juves dridheshin të mbështjellë krejtësisht me xhupat e tyre shumë të ngrohtë, ndërsa trajneri ishte ulur qetësisht në stol.