Spalletti sherr me tifozin e Juventus në tribunën e Stadium: “Më thuaj çfarë do?!”

Luciano Spalletti nuk është i mësuar t’i lërë gjërat t’i kalojnë lehtë. Një demonstrim erdhi edhe me rastin e ndeshjes së fundit mes Juventus dhe Cagliari, një ditë më parë. Në fazat e nxehta të ndeshjes, trajneri bardhezi iu përgjigj si duhet një tifozi që, pas pankinës së tij, u bë i dëgjueshëm me fjalë aspak të pëlqyeshme.
Kritika ndaj Juves në fund të ndeshjes kundër Cagliari
Në fund të ndeshjes kundër sardëve kishte pak tension në fushë dhe në shkallët e stadiumit: të gjithë ishin të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj fitoreje për t’u rilançuar dhe për t’i dhënë vazhdimësi suksesit në Champions në fushën e Bodo-s. Me rezultatin 2-1, ishte thelbësore të ishin të gjithë të bashkuar dhe kompakt për të mos rrezikuar dhe kompromentuar fitoren. Në këtë skenar Spalletti i gjeti jashtë vendi disa kritika të ardhura nga shkallët.
Çfarë i bërtitën tifozët e si reagoi Spalletti
Në një video të regjistruar pikërisht nga sektori i tifozëve pas trajnerit mund të dëgjohen zërat e fushës kur mungonin rreth 5 minuta nga fundi i kohës së rregullt, menjëherë pas zëvendësimit të Conceição-s. Më shumë se një tifoz bëhet i dëgjueshëm, edhe pse është e vështirë të kapen mirë fjalët. Disa bëjnë shaka, dhe një tjetër ankohet duke bërtitur: “Janë të tmerrshëm”, dhe pastaj një ironik “Hiqu atyre pastën”, ndoshta në lidhje me formën e konsideruar jo në nivel të protagonistëve në fushë.
Spalletti nuk bën sikur nuk dëgjon dhe, pasi është kthyer drejt tifozëve dhe ka identifikuar zonën e përgjegjësit të kritikave, ka reaguar: “Çfarë do, çfarë do?”. Dhe pastaj sërish: “Çfarë do, më thuaj çfarë do?”. Gati i pabesueshëm trajneri i Juventusit, i cili hap edhe krahët dhe kërkon me shikim miratimin e tifozëve të tjerë të skuadrës së tij. I habitur trajneri, që në fund të ndeshjes do të kishte dashur një qëndrim tjetër nga të gjithë të pranishmit për të provuar të lundronin së bashku drejt objektivit. Fatmirësisht, në fund erdhën 3 pikët pa rreziqe të veçanta.
Tifoso si lamenta dello stato di forma di #David, #Spalletti si gira e si mette a discutere con lui pic.twitter.com/f4CFOVNnKa
— Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 30, 2025