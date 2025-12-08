Spalletti, rikthim i hidhur në Napoli: super Hojlund fundos Juventus, Conte i pari

Napoli mposht 2-1 Juventus, fiton ndeshjen kryesore të javës së 14-të të Serie A dhe rikthehet në krye pas parakalimit për një natë nga Inter. Ai që bëri të hidhur rikthimin e teknikut Luciano Spalletti në Maradona është një Hojlund i jashtëzakonshëm, i cili realizon një dygolësh, duke hapur rezultatin në minutën e 7’ me asist të Neres (edhe një herë ndër më të mirët) dhe duke mbyllur ndeshjen në minutën e 78’ me një goditje me kokë nga pak hapa, i shërbyer pa dashje nga McKennie. Mes tyre, goli i Yildiz në minutën e 59’, në goditjen e parë në portë të bardhezinjve. Conte fiton përballjen e parë në karrierë me homologun Spalletti dhe e mbyll 2025-ën në Maradona i pamposhtur.
Nuk do të jetë “Madhështia e Bukurisë” e kujtesës spallettiane, por Napoli i Contes, me fitoren 2-1 në Maradona kundër Juves (dygolësh i Hojlund dhe gol i Yildiz), konfirmohet si “Madhështia e Sigurisë”: fitorja e tretë radhazi, e merituar, e dyta në një ndeshje të madhe pas asaj në Romë me diferencë minimale, i pamposhtur në shtëpi në vitin 2025 (skuadra e vetme në pesë kampionatet më të mëdha europiane) dhe sërish kryesues i vetëm i Serie A për një natë, me një pikë avantazh ndaj Inter, në pritje të Torino–Milan.
Për ish-trajnerin Spalletti të fishkëllyer dhe skuadrën e tij, në vend të kësaj, është një provim pjekurie i dështuar, që konfirmon kufizimet e shfaqura tashmë deri tani: vështirësi për të bërë lojë vertikale, në menaxhimin e avantazhit dhe në interpretimin e topave ajrorë. Goli me të cilin qendërsulmuesi danez i Napolit i dhuron tre pikët të tijve ka shijen e hidhur “tashmë të parë” për tifozët bardhezi, të cilët tani duhet të përballen edhe me një distancë prej katër pikësh nga vendi i katërt i Champions.