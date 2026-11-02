Spalletti për Allegrin: “Kush thotë se më ka quajtur ‘kokë tullac i mu*it’, e bën sepse i përket një grupimi”

“Grupimeve u pëlqen të thonë: Juventus duhet të fitojë kampionatin”. Luciano Spalletti shikon drejt e në sallë dhe lëshon kritika të forta. Fitorja ndaj Napolit i ka shpëtuar stolin dhe i ka dhënë edhe një herë kuptim sezonit të bardhezinjve. Por kjo nuk i mjafton. Shënjestra e tij nuk janë kundërshtarët, por disa gazetarë. Ata që ai i quan “grupime”. Grupe me një linjë të caktuar që duhet ta ndjekin, që vendosin se çfarë duhet të fitojë Juventusi dhe çfarë duhet të bëjnë skuadrat e tjera. “Ajo që u pëlqen të çojnë përpara dhe të vënë në pah”.
Spalletti përcakton dy çështje kryesore: mënyrën se si paraqitet Juventus si një skuadër e detyruar të fitojë titullin kampion dhe zërat për një marrëdhënie të ftohtë me Massimiliano Allegrin, si dhe për një mospajtim të pretenduar edhe me zëvendëstrajnerin e tij, Marco Landucci.
Spalletti kundërshton etiketën e favoritit: “Ne jemi 13”
Goditja e parë lidhet me objektivin e skuadrës. Spalletti nuk pranon narrativën sipas së cilës bardhezinjtë janë favoritët për titullin. Sipas tij, kjo nuk qëndron nëse shihen kushtet reale në të cilat ndodhet ekipi. “Ne jemi 13”.
Nuk është një justifikim, shpjegon ai, por realiteti që, sipas tij, askush nuk e tregon siç duhet: mungojnë alternativat në stol, nuk ka një tjetër sulmues për ta aktivizuar, disa lojtarë janë të lodhur, ndërsa gjendja e dy të tjerëve, Cabal dhe McKennie, të cilët mund të kenë probleme fizike, duhet ende të vlerësohet. Pa rikthimet e lojtarëve të dëmtuar dhe pa zhvilluar seanca të plota stërvitore, skuadra nuk mund të rikthehet në gjendjen e duhur fizike. “Më jepni mjetet për të qenë në nivel, përndryshe na krahasojnë me këtë apo me atë. Ne tani nuk mund të krahasohemi me askënd. Duhet të rezistojmë”.
Ky është mesazhi që trajneri dëshiron t’u përcjellë, qartë dhe fort, tetë milionë tifozëve të “Zonjës së Vjetër”. Ai i kishte përmendur edhe në prag të ndeshjes me Napolin, duke kujtuar se sa shumë kjo pasion dhe kjo mbështetje përbëjnë gjithashtu një burim presioni. Tani rikthehet te i njëjti koncept, pikërisht pasi ka shmangur shkarkimin.
Megjithatë, një gjë dëshiron ta theksojë: pacienti, Juventusi i tij, ndodhet ende në fazën e rikuperimit. E thënë ndryshe, përpara se të flitet për titullin kampion, duhet parë sa lojtarë janë në dispozicion dhe në çfarë gjendjeje ndodhen. Nëse nuk rikthehet askush, paralajmëron Spalletti, Juventusi do të vazhdojë të jetë “brenda këtyre ndeshjeve jo në nivelin e duhur”.
Përqafimi me Allegrin dhe historia e fjalës “kokë tullac”
Pjesa e dytë e shpërthimit të tij lidhet me përqafimin me Allegrin dhe prapaskenën e pretendimit se ky i fundit e kishte quajtur “kokë tullac”. Këtu çështja bëhet personale: Spalletti dëshiron t’i japë fund një herë e mirë historisë së marrëdhënieve të tensionuara me trajnerin toskan dhe bashkëpunëtorin e tij.
“Me Allegrin flasim. Massimilianon e përqafova në fund të ndeshjes, sepse u takuam dhe përshëndetëm. Për mua është kënaqësi, si gjithmonë, sepse nuk është e vërtetë që unë nuk flas me të dhe që nuk e durojmë njëri-tjetrin. Kemi miq të përbashkët. Ai ka qëndruar dy ditë të plota në shtëpinë time në fshat, sepse edhe atij i pëlqen fshati”.
Spalletti tregon për udhëtimet me tren që ka bërë së bashku me Allegrin dhe Landuccin, për miqtë e përbashkët dhe për dy ditët që trajneri i Juventusit ka kaluar në shtëpinë e tij në fshat. Dhe, duke iu referuar asaj shprehjeje, shton: “Megjithatë, duan të shkruajnë se ai më ka thënë ‘kokë tullac i mu*it’ në një ndeshje të tillë”. Për Spallettin, ky është shembulli i përsosur i mënyrës se si funksionon ky mekanizëm. Ai e përsërit: “Varet se cilit grupim i përket dhe çfarë të pëlqen të vësh në pah. Sepse ti i përket një grupimi”. Për të, gjithçka qëndron pikërisht këtu. Nuk ka rëndësi e vërteta, por mënyra se si ajo tregohet.