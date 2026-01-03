Spalletti merr dhuratën e Vitit të Ri, Comolli gjen paratë: regjisori vjen menjëherë

Te Juventus, prej disa javësh atmosfera ka ndryshuar. Ardhja e teknikut Luciano Spalletti në vend të Tudorit i ka dhënë një tronditje të dukshme një ambienti që dukej disi i bllokuar në vetvete. Pa asnjë dyshim, tekniku toskan ka sjellë ide, personalitet dhe mbi të gjitha një propozim loje më të qartë, duke arritur në pak kohë të vendosë rregull dhe të marrë përgjigje inkurajuese nga skuadra. Megjithatë, siç ndodh shpesh, puna e trajnerit nuk mund të shkëputet nga një skuadër e ndërtuar sipas masës, dhe pikërisht këtu lind kërkesa e tij më këmbëngulëse.
Spalletti e ka bërë të qartë që në fillim se Juventus ka mungesë të një elementi kyç, një figure të aftë të japë ritëm dhe gjeometri në mesfushë. Një regjisor i vërtetë, nga ata që marrin mbi vete përgjegjësinë e lojës edhe në momentet më të vështira. Për javë të tëra është ndjerë se arkët bardhezinj nuk lejonin manovra të mëdha, por diçka ka ndryshuar. Damien Comolli ka punuar në heshtje dhe tani mund të buzëqeshë, sepse fondi për të kënaqur trajnerin e ri duket se është gjetur.
Comolli nxjerr paratë për regjisorin
Kthesa nuk vjen nga një mrekulli e papritur, por nga një zgjedhje e dhimbshme dhe njëkohësisht strategjike. Në prag të merkatos së janarit, tashmë zyrtarisht të hapur, Juventus po vlerëson seriozisht një shitje të rëndësishme. Emri që qarkullon me gjithnjë e më shumë këmbëngulje është ai i Fabio Miretti, një nga të rinjtë e rritur në shtëpi dhe simbol i kursit të ri bardhezi të viteve të fundit. Një profil i vlerësuar, por i sakrifikueshëm përballë një oferte të konsideruar të përshtatshme.
Për Miretti nuk mungojnë pretenduesit. Prej ditësh raportohet Lazio si skuadra më e interesuar, gati të futet me vendosmëri për ta çuar në Romë që në javët e ardhshme. Megjithatë, bardheblutë nuk janë të vetmit. Sipas zërave autoritativë, edhe Bologna po monitoron me shumë vëmendje situatën, e bindur se mesfushori mund të përfaqësojë një përforcim cilësor për projektin e saj. Një ankand i heshtur që mund ta çojë çmimin deri rreth 25 milionë euro.
Të preferuarit e bardhezinjve
Dhe pikërisht kjo shifër do të bënte diferencën. Me të ardhurat nga shitja e Mirettit, Comolli do të kishte më në fund burimet e nevojshme për të shkuar pas atij regjisori që Spalletti e kërkon me ngulm. Emrat në tryezë janë të njohur dhe të një niveli absolut. Në rresht të parë mbetet Xaver Schlager i Leipzig, një lojtar i kompletuar dhe tashmë i mësuar me ritme të larta.
Pëlqehet shumë edhe Quinten Timber i Feyenoord, i ri por me personalitet të madh, ashtu si edhe Guido Rodriguez i West Ham, profil më me përvojë dhe i besueshëm. Në sfond, pa asnjë dyshim, mbetet ëndrra Ruben Neves i Al-Hilal, një operacion kompleks por jo plotësisht i pamundur.
Juventus, pra, përgatitet për një janar të nxehtë dhe delikat. Spalletti pret regjisorin e tij për të kompletuar mozaikun taktik, Comolli punon për të sistemuar llogaritë dhe tifozët vëzhgojnë me vëmendje, të ndarë mes keqardhjes për një largim të mundshëm dhe shpresës për të parë më në fund një skuadër të ndërtuar sipas një vizioni të qartë. Sakrifica e Mirettit mund të jetë çelësi për të zhbllokuar gjithçka, sepse në futboll, ndonjëherë, duhet të heqësh dorë nga diçka për t’u rritur vërtet.