Spalletti lë jashtë Yildiz e Kelly në debutim me Juventus: e vendosi me një stërvitje

Debutimi i teknikut Luciano Spalletti në drejtimin e Juventus do të shënohet nga dy mungesa të rëndësishme. Trajneri toskan, pas stërvitjes së parë të zhvilluar në Continassa, ditën e konferencës për shtyp të prezantimit, ka vendosur të mos i thërrasë Kenan Yildiz dhe Lloyd Kelly për ndeshjen e transfertës të shtunën më 1 nëntor kundër Cremonese.
Trajneri i ri bardhezi, i ardhur në Torino për të zëvendësuar të shkarkuarin Igor Tudor, ka vlerësuar gjendjen fizike të lojtarëve të tij gjatë stërvitjes përfundimtare të sotme dhe ka zgjedhur të mos rrezikojë dy elementë që deri më tani kishin qenë praktikisht gjithmonë të pranishëm.
Situata e Yildiz
Mesfushori turk ofensiv, që po përballet me një tendinopati në gju, do të qëndrojë pushim për të lehtësuar ngarkesën mbi gjurin. Lojtari i lindur në vitin 2005, ndër protagonistët e këtij fillimi sezoni, kishte luajtur të gjitha 90 minutat kundër Udineses, duke shënuar edhe një gol nga penalltia. Një menaxhim paraprak, në funksion të Champions, por që do ta detyrojë të humbasë ndeshjen e parë të Juventusit të drejtuar nga Spalletti.
Kelly humb ndeshjen e parë të sezonit
I njëjti fat edhe për Lloyd Kelly, punëtori i palodhur i mbrojtjes, me 12 paraqitje në 12 ndeshjet e para të sezonit, pa humbur asnjë minutë deri tani. Qendërmbrojtësi anglez vuan nga një shqetësim në shpinë dhe do të qëndrojë në Torino për të punuar për rikuperimin nën kujdesin e stafit mjekësor.
Dy mungesa që peshojnë, sepse të dy ishin shndërruar në pika të palëvizshme të skuadrës. Spalletti, që mori drejtimin e grupit vetëm dje, do të duhet kështu të ridizenjojë formacionin për ndeshjen në “Zini”, ku pritet të zbresë në fushë me një 3-5-2 me Dusan Vlahovic në qendër të sulmit.
Kush kthehet?
Në dispozicion do të jetë megjithatë Khephren Thuram, i cili është rikuperuar nga një shqetësim në pulpë dhe rikthehet në listën e të thirrurve. Shpresa e Spallettit është t’i ketë sërish në dispozicion Yildiz dhe Kelly që të martën, kur Juventus do të përballet me Sporting Lisbonën në një ndeshje vendimtare për rrugëtimin evropian.
Për trajnerin toskan, pra, një debutim menjëherë i ndërlikuar: pa dy titullarë, me një skuadër për t’u njohur dhe me një ndeshje delikate për t’u fituar. Por edhe rasti i parë për të vënë vulën e tij mbi Juventusin e ri.