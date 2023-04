Spalletti kërcënon Milan në kthim me Osimhen: “Do të jetë 100% në fushë”

Napoli shkon në shtëpi, kuptohet, i zhgënjyer nga disfata 1-0 në San Siro. E megjithatë, besimi nuk ka humbur sepse fusha ka treguar se operacioni i rikthimit është më se i mundshëm. Aq më tepër me një Victor Osimhen më shumë: “Shanset e tij të rikuperimit për ndeshjen e kthimit janë 100%”, njoftoi Luciano Spalletti. Trajneri toskan më pas bëri një apel për tifozët: “Ajo që pashë në Maradona kundër Milan (gjatë 0-4 në kampionat, red) nuk do të mund ta kuptoj kurrë. Nëse ndodh në ndeshjen e dytë, do të largohem nga pankina dhe do të shkoj në shtëpi”.

OSIMHEN KTHEHET KUNDËR MILAN

Lajmi i mirë, pra, është se Napoli më në fund do të ketë xhevahirin e tij kryesor në sulm, i cili mungoi në San Siro. Victor Osimhen është shumë më i frikshëm për Milan, pavarësisht se Spalletti e komplimentoi Elmas për lëvizjet në fushë. Megjithatë, maqedonasi ishte taktikisht një peshk jashtë ujit dhe as hyrja e Raspadori nuk i përmirësoi gjërat. Prandaj kthimi i Osimhen shihet si thelbësor në Castelvoltrno: “Ai do të jetë 100% i disponueshëm. E thotë programimi i punës së kryer, që shkon në këtë drejtim. Fakti i mos rrezikimit të tij në kampionat apo në ndeshjen e parë është i motivuar që ta kemi në fushë të martën”, konfirmoi Spalletti.

SPALLETTI TIFOZËVE: “MJAFT GREVË OSE LARGOHEM”

Tani duhet të zgjidhet edhe problemi i brendshëm, temë e hapur nga trajneri. Spalletti, duke iu referuar ‘grevës’ së tifozëve në ndeshjen e parë kundër Milan, bëri një apel: “Një të gjithë kundër të gjithëve nuk do të arrij ta kuptoj kurrë. E do ta mbaj gjithmonë me vete, sepse është e pashpjegueshme. Ne nuk e kemi fituar (titullin, red) prej 33 vjetësh, por atë që pashë në stadiumin tonë nuk e kuptoj. Lojtarët e mi janë të ndjeshëm dhe nuk u ndihmuan nga kjo”.