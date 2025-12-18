Spalletti i tërbuar me gjestin e teknikut të Bolonjës: “I vetëm nuk ia del dot?”

Juventus mposhti Bolonjën në raundin e fundit të kampionatit, por në “Dall’Ara”, përveç golit vendimtar të Cabal, ajo që bëri shumë zhurmë ishte edhe përplasja verbale nga afër mes teknikëve Spalletti e Italiano përpara arbitrit të katërt. Por çfarë ndodhi realisht? Gjatë ndeshjes, siç raportohet nga programi “Bordocam” i DAZN, Spalletti vuri re se më shumë se një herë pankina e Bolonjës shkonte të fliste dhe të protestonte te arbitri i katërt, Zufferli.
Por ajo që e irritoi teknikun Spalletti nuk ishte vetëm prania e trajnerit Italiano përballë Zufferlit, por edhe ajo e team manager-it të Bolonjës. Trajneri i Juventus vendosi kështu të “bëjë drejtësi” vetë duke iu afruar atyre: “Po qe se çdo herë vini dy veta, atëherë thërras edhe unë njerëz, thërras dikë. Pse ai vetëm nuk ia del dot?”
Spalletti e ka me Italianon dhe team manager-in e Bolonjës
Spalletti më pas, duke iu drejtuar team manager-it të Bolonjës, në lidhje me Italianon, thotë: “Ai ia del vetë”. Italiano nuk përgjigjet dhe preferon të mos hyjë në polemikë, duke i tërhequr vëmendjen Orsolinit. Ndërkohë, Spalletti hap krahët dhe, duke u kthyer me shpinë nga pankina e Juventus, sikur të donte të nënvizonte një sjellje që padyshim nuk i pëlqente aspak.
Spalletti kishte drejtuar gishtin edhe ndaj pankinës së Bolonjës sepse po protestonte pas një ndërhyrjeje të fortë të Ferguson ndaj Yildiz, i cili, pasi mori një goditje në kokë, mbeti i trullosur për disa minuta dhe madje, duke u ngritur, preku tëmthat duke thënë: “Oh Zoti im”.
Spalletti, duke parë këtë, zemërohet me arbitrin sepse, përveç faktit që nuk u dha asnjë ndëshkim për Ferguson, vëren edhe protestat e pankinës së emilianëve. Me pak fjalë, trajneri i Juventusit përpiqet të bëjë drejtësi vetë duke ngritur zërin dhe duke kërkuar respekt sipas mënyrës së tij.
Tekniku bardhezi ishte protagonist me arbitrin e ndeshjes edhe gjatë episodeve të diskutueshme që kanë të bëjnë me Lucumí. Kur mbrojtësi shtyn kanadezin David duke e rrëzuar, Spalletti bërtiti drejt arbitrit të katërt: “Si? Si? Si?”, duke mbetur i habitur.
Spalletti protestoi pas gjestit të Lucumí ndaj Conceição
E njëjta gjë ndodhi në pjesën e dytë, kur mbrojtësi i Bolonjës bëhet protagonist i një gjesti që zemëroi tifozët e Juventus. Lucumí nervozohet me Conceiçãon, duke e akuzuar se ka ekzagjeruar rënien në zonë, dhe kështu, ndërsa përpiqet ta ngrejë, e shtyn më pas me forcë përsëri në tokë.
Spalletti pa gjithçka, por në këtë rast iu drejtua arbitrave të ndeshjes thjesht duke hapur krahët dhe duke qëndruar i palëvizur në atë pozicion për një kohë të gjatë. Me pak fjalë, Spalletti tani ka hyrë plotësisht në eksperiencën e tij te Juventus.
#BolognaJuventus | quanto accaduto nel finale tra #Lucumi e #Conceicao mi ha lasciato parecchio perplesso, soprattutto live (📸 DAZN).
Dividerei l’episodio in tre parti:
– il contatto con il braccio destro sul portoghese che rientrava: il fermo immagine restituisce un’intensità… pic.twitter.com/0aZbLlSXxr
— Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) December 15, 2025