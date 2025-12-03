Spalletti i befasuar nga 10 minutat e Zhegrovës në Juventus–Udinese: pranon gabimin

Luciano Spalletti e di mirë se Juventusi i tij ka nevojë për cilësi përveç, sigurisht, rezultateve. Sfida e Kupës së Italisë e fituar kundër Udineses ka treguar diçka pozitive për trajnerin bardhezi, i cili – sipas pranimit të tij – ka parë lojtarët e tij “më pak të shqetësuar”. Në këtë skenar, pas ndeshjes, Spalletti ka dashur të nënvizojë një aspekt që i ka bërë veçanërisht përshtypje, me një referim ndaj një futbollisti në veçanti.
Luciano Spalletti i habitur nga Zhegrova pas Juventus–Udinese
Bëhet fjalë për Edon Zhegrovën, lojtarin që Spalletti po e përdor me pikatore për t’i lejuar të gjejë gjendjen më të mirë fizike pas një mungese të gjatë. Këtë herë, anësori ofensiv luajti vetëm një copëz në fund të ndeshjes, por megjithatë shfaqi cilësitë e tij. Veçanërisht, ai shkaktoi duartrokitjet e stadiumit me një shpërthim të ish-lojtarit të Lille, që tregoi potencialin e tij.
Edon Zhegrova è NETTAMENTE di un altro livello. pic.twitter.com/AAVH4EWtcj
— Francesco Maccario (@lamascheraaa) December 2, 2025
Fjalët e trajnerit të Juventus dhe entuziazmi për Zhegrovën
Spalletti foli qartë, duke iu referuar në mënyrë të veçantë shpirtit të sakrificës së kosovarit, i cili ka kuptuar atë që kërkon trajneri. Trajneri gjithashtu pranoi se kishte bërë një gabim duke i dhënë ndoshta pak hapësirë: “Jam i kënaqur edhe me 10–15 minutat e Zhegrovës: vjen nga një periudhë e gjatë mosaktiviteti, ndoshta meritonte më shumë hapësirë. Bëri ndjekje deri brenda zonës sonë, gjë që nuk është cilësia e tij. Më pëlqeu shumë”.
I pashmangshëm pastaj vlerësimi për atë që mund të japë një lojtar me karakteristikat e Edon Zhegrovës për Juventus. Spalletti bën të kuptohet se beson shumë te cilësitë e tij: “Konfirmon fantazinë e jashtëzakonshme dhe saktësinë që ka: është një fitil i ndezur, mund të shpërthejë në çdo moment, sheh hapësira aty ku të tjerët shohin mure.”
Dhe tani, me fazën e nxehtë të sezonit dhe një tour de force në prag, një lojtar si ai mund të jetë shumë i vlefshëm për Juventus, që do të duhet të bëjë pa Dusan Vlahovic.