Spalletti e penalltia e Locatelli-t: “Këtu shkojmë në çmendinë… ose bëjmë referendum”

Juventus ka humbur sërish pikë në rrugën e saj drejt Zonës Champions League dhe këtë herë ka paguar kundër një Sassuolo të dëmtuar rëndë nga një epidemi para ndeshjes që e detyroi Grosso të hedhë në fushë një formacion shumë të ndryshuar. Që, megjithatë, arriti të marrë një barazim të bujshëm në JStadium, duke pritur pothuajse në minutën e 90-të një penallti, të gabuar nga Locatelli. Episod që ka rihapur diskutimin për problemet e Juves nga pika e bardhë dhe që e ka shtyrë Luciano Spalletti të humbasë qetësinë e zakonshme në konferencë përballë pyetjes së radhës se kush duhej ta godiste: “Të bëjmë një kooperativë, madje bëjmë një referendum”.
Nga pika e bardhë në minutën e 86-të të Juve-Sassuolo u paraqit ai. Manuel Locatelli, “i përcaktuari” për penalltitë: rezultat negativ, me një goditje të dobët dhe pak të kënduar që përfundoi në duart e Muric, me neroverdi që shpëtojnë rezultatin dhe festojnë, për zhgënjimin bardhezi që vazhdon edhe në konferencë kur diskutimi mbi episodin bëhet qendror në analizën pas ndeshjes: “Jua shpjegoj me kënaqësi episodin e penalltisë… por le të bëjmë një paraqitje normale të asaj që është episodi”. Spalletti u shfaq dukshëm i bezdisur për temën dhe menjëherë theksoi mendimin e tij. “Kush është gjuajtësi i penalltive? Herën tjetër më pyetët pse nuk e goditi Locatelli, por pse e goditi një tjetër… E goditi David… pse e goditi ai. E goditi Yildiz… pse… Tani e godet Locatelli, pse e goditi Locatelli?”
Spalletti: “Më tha e gjuaj unë”
Pyetja retorike bie në heshtjen e sallës së konferencës dhe hap rrugë për thelbin e mendimit të trajnerit bardhezi: “Maremma impestata: na thoni ju si të bëjmë, na thoni ju përndryshe shkojmë në çmendinë, shkojmë të gjithë në çmendinë” vazhdoi Spalletti që i përgjigjet atij që përpiqet të këmbëngulë mbi konfuzionin e mundshëm mes gjuajtësve të penalltive: “Pse e goditi Yildiz? E kishte topin në dorë… do t’i ndodhte edhe juve [duke iu drejtuar një gazetari që këmbëngulte, shën. red.]: nëse e gjeni topin në dorë e godisni edhe ju… E marrin topin sepse është pozitive që duan ta godasin. Pastaj flas me Locatelli që erdhi aty dhe më thotë: ‘E gjuaj unë’. Pra? Nëse ti do ta gjuash, e gjuan ti, sepse je ti gjuajtësi… ‘e gjuaj unë’, mirë shko dhe thuaj që të kam thënë unë ta gjuash ti”.
Taking a penalty like that in the 85th minute when your team needs a win is insane. This might be the worst penalty I’ve ever seen
Një rindërtim i detajuar dhe i saktë që hap rrugë për frazën e fundit me të cilën Spalletti mbyll çështjen: “Ka qenë një gjë krejtësisht normale… përndryshe bëjmë një kooperativë… një tjetër referendum për atë që duhet të godasë penalltinë…”. Stop, fund, game over. Deri te penalltia e radhës.