Spalletti dhe e vërteta për përjashtimin e David nga darkat e Juves

Luciano Spalletti e mbyll temën me një batutë, por zhurma që ka pasur ditët e fundit rreth kanadezit David dhe përshtatjes së vështirë me shokët e skuadrës ka dalë në pah edhe gjatë konferencës për shtyp përpara Roma–Juventus. “Mungesa e ftesës për darkë? Është e drejtë… ai vendos parmigiano mbi pastën me midhje”, është fraza e thënë nga trajneri për ta kthyer murmurimën rreth lojtarit në të qeshura dhe për të fshirë thashethemet më toksike. Vetë fakti që trajneri nuk i shmanget çështjes, por përkundrazi vendos ta trajtojë me një ndërhyrje ironike, është prova se ndoshta diçka, thellë-thellë, ekziston.
Dhe pas sigurimeve të mbrojtësit Gatti për marrëdhëniet me ish-lojtarin e Lille, sarkazma e trajnerit pothuajse duket se ka efektin e kundërt nga qëllimet më të mira: pra, të theksojë se sulmuesi nuk është lidhur (ende) me “senatorët” brenda dhomës së zhveshjes. Në thelb, nuk ka shkrepur shkëndija me njerëzit e gardës së vjetër.
Spalletti dhe ironia mbi zakonet e çuditshme në darkë të David
Trajneri i Juves ka provuar të zbusë atë që këto ditë ka marrë vëmendjen mes zërave dhe hamendësimeve: domethënë faktin se ish-lojtari i Lille, në një farë mënyre, është në periferi të grupit. Dhe kështu, pas imazheve të shpërndara në rrjetet sociale nga Locatelli dhe Perin së bashku me David (një përgjigje e qartë ndaj murmurimave për vështirësinë e supozuar për t’u integruar në grup), dalja e Spallettit ka shërbyer për të ulur klimën e çuditshme që është krijuar rreth futbollistit: “Kanë bërë mirë nëse kanë vendosur të mos e çojnë në darkë…” është pjesa e parë e frazës që ka lënë disi të hutuar dhe ka shërbyer si prolog për tonin shaka që pason. “Herën e parë që e kanë ftuar, ai ka grirë parmigiano mbi pastën me vongole, për këtë arsye nuk e kanë ftuar më”.
Një “story” nga Gatti për të përgënjeshtruar zhurmën rreth futbollistit
Mbrojtësi i Juventus nuk ka munguar të bëjë të ndihet edhe zëri i tij për t’i dhënë më shumë forcë mesazhit të filtruar nga disa shokë skuadre. Gatti, me një story në Instagram, e ka sqaruar konceptin: “Dua të shpenzoj dy minuta për të sqaruar një situatë të pakuptueshme”, domethënë se zërat dhe lajmet e qarkulluara mbi sulmuesin e ri janë “krejtësisht pa bazë, të ndërtuara nga hiçi, për më tepër në prag të një ndeshjeje kaq të rëndësishme si ajo e së shtunës. Edhe më befasuese është të shohësh sa shumë njerëz u besojnë lajmeve që nuk kanë as minimumin e së vërtetës. E vetmja gjë që ka rëndësi tani është ndeshja. Pjesa tjetër është vetëm zhurmë”.