SPAK nis hetimet kryesisht për “Zvërnecin”, në fokus statusi i zonës dhe truallit

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka nisur një hetim kryesisht lidhur me situatën në Zvërnec, ndërsa në fokus të verifikimeve janë procedurat e ndjekura për tjetërsimin e statusit të zonës dhe të truallit ku parashikohet zhvillimi i projektit investues.

Burime bëjnë me dije se në kuadër të hetimeve janë kryer kontrolle dhe janë ndërmarrë veprime për sekuestrimin e dokumentacionit që lidhet me procedurat administrative dhe vendimmarrjet përkatëse.

Në përgjigje të interesit të medias lidhur me çështjen, SPAK konfirmoi se hetimet janë në zhvillim, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Hetimet pritet të përqendrohen në ligjshmërinë e procedurave që kanë të bëjnë me ndryshimin e statusit të zonës dhe administrimin e truallit në Zvërnec.

