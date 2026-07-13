SPAK jep pretencën për Fatime Kryemadhin, Pirro Xhixhon dhe Ema Çokun, ja sa vite burg kërkon prokuroria

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka kërkuar për Fatime Kryemadhin 7 vjet e 6 muaj burg, dënim që me gjykimin e shkurtuar reduktohet në 5 vjet burg. Prokuroria kërkon pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vendosjen në shërbim prove për 5 vjet.

Për Pirro Xhixhon, SPAK kërkoi dënimin me 4 vjet burg, i cili me gjykim të shkurtuar ulet në 3 vjet burg. Prokuroria kërkon pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vendosjen e tij në shërbim prove për 4 vjet.

Gjithashtu, SPAK ka kërkuar konfiskimin e vilës së Fatime Kryemadhit në zonën e Kodrës së Diellit, duke e konsideruar atë si pasuri ekuivalente me atë të pastruar prej saj.

Për Ema Çoku, Spak ka kërkuar 7 vjet burg. Për shkak të gjykimit të shkurtuar 4 vjet e 8 muaj dhe përfundimisht, 5 vjet në Shërbim Prove.

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