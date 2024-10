SPAK i sekuestroi telefonin, ministri Hoxha tregon përgjigjen e hetimeve për Prodën.

Ishte ministri i Brendshëm, Ervin Hoxha, ai i cili bëri publik lajmin në një deklaratë për media. Hoxha njoftoi gjithashtu se së shpejti do të nisin dhe konkurrset për sa i përket drejtuesve të policisë në nivel lokal.

“Kandidati i cili sot u emërua Drejtor i Përgjithshëm i Policisë, do të jetë në krye të Policisë së Shtetit. Menjëherë pas emërimit të tij si Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit do të vendosim konkurrimin e ri i cili do të hap një proces të ri për sa i përket të gjithë drejtuesve të policisë në qarqe”.

I pyetur nëse cënohet imzhi i drejtorit të ri të policisë së shtetit fakti që SPAK më herët i ka sekuestruar telefonin për të bërë verifikimin lidhur me dekonspirimin e operacionit për bandat e Elbasanit, ministri Hoxha u përgjigj.

“Fakti që të gjitha organet ligjzbatuese u pyetën në një kohë rekord dhe po ashtu përgjigjja e tyre erdhi në një kohë shumë të shpejtë, kandidaturat janë verifikuar nga çdo organ ligjzbatues dhe pastërtia e tyre ëhstë në përputhje të plotë me ligjin, ky proces konsiderohet transparent, integrues dhe drejtori i ri i përgjithshëk i policisë së shtetit i ka kaluar këto etapa verifikimi” tha Ministri i Brendshëm.