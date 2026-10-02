SPAK dhe BKH kontroll në banesën e biznesmenit Ron Yeffet në periferi të Tiranës

SPAK dhe BKH kanë zhvilluar ditën e sotme një kontroll në banesën e Ron Yeffet, e cila ndodhet në periferi të Tiranës. Sheti shqiptar i paguante më shumë se tre milionë euro në muaj që nga gushti i vitit 2025, një kompanie që një vit më parë nuk ekzistonte. Ndërsa të tjera mendohet se janë paguar përmes transaksioneve të paraportuara ose të klasifikuara, të gjitha pa asnjë tender publik.
Timak Defence, një kompani publiko-private, në të cilën qeveria shqiptare ka vetëm 20%, u krijua në gusht 2025. Qëllimi i saj ishtë për të prodhuar dhe furnizuar forcat e armatosura me automjete dhe mjete të tjera ushtarake. Ndërsa Advanced Arms Technology, e cila është një sipërmarrje tjetër, por me të njëjtën strukturë pronësie u krijua për të prodhuar dhe blerë armë të kalibrit të lehtë dhe të mesëm dhe dronë ushtarakë për forcat e armatosura. Biznesmeni izraelito-amerikan Ron Yeffet është personi i cili qëndron pas këtyre dy kompanive.