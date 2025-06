SPAK dhe autoritetet finlandeze kryejnë operacion kundër trafikut të drōgës

SPAK dhe autoritetet finlandeze kanë kryer një operacion kundër trafikut të drogës, ku janë goditur disa grupe kriminale. Operacioni është rezultat i një hetimi të gjatë dhe të koordinuar ndërmjet autoriteteve shqiptare dhe atyre finlandeze, që synon goditjen e rrjeteve kriminale që veprojnë në disa vende të Europës dhe që kanë lidhje me Shqipërinë. Detajet do të bëhen publike gjatë një konference për shtyp në 12:30.

“Në orën 12:30 do të ketë një konferencë të përbashkët për shtyp me autoritetet finlandeze për zhvillimin e një operacioni të përbashkët kundër disa grupeve kriminale të trafikut të lëndëve narkotike. Konferenca do të zhvillohet në Sallën e Mbledhjeve të Prokurorisë së Posaçme dhe do t’ju kërkoja të paraqiteni në orën 12:10, që të mund të hyni dhe të jemi gati për fillimin e perpiktë”, njoftoi SPAK.